زهراء البصري توضح سبب صمتها على صور زوجها علي يوسف مع هند البلوشي والأخيرة تعلق

زهراء البصري زوجة الفنان علي يوسف عادت من جديد للحديث عن أزمة الصور التي جمعت زوجها مع الفنانة الكويتية هند البلوشي التي أكدت أنها تزوجت منه، في وقت رفض علي يوسف الإعلان بشكل رسمي عن هذا الزواج أو الكشف عن تفاصيله.

زهراء البصري تعلق على صور زوجها مع هند البلوشي

زهراء البصري نشرت على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" رسالة جديدة لمتابعيها كشفت من خلالها السبب حول عدم ردها على الصور التي جمعت زوجها بالفنانة هند البلوشي، وكيف لم تؤثر هذه الصور على علاقتها به، وأوضحت زهراء البصري أن الصور التي تم تداولها بين الثنائي رأتها منذ فترة طويلة، وأنها مدركة طبيعة عمل زوجها ولقائه بالنجمات في الوسط الفني، وأكدت أن هذه الصور تم استغلالها لمصلحة أحد الأطراف.

فقالت زهراء البصري: "أولا أريد افهمكم شغله أن زوجي فنان وراح يصادف أهوايه بنات بالوسط، ثانيا نرجع للصور أني اعرف بيهم من زمان، لأن كان لتصوير فلم وكان علي مصورهم اللي ودازهم وهو بتركيا ابدا ما عندي مشكلة هذا شغله، بس المشكلة وين من شخص يستغل الموضوع ويصفط كلام من عنده، هنا أني ازعل".

زهراء البصري تؤكد على قوة علاقتها بزوجها علي يوسف

زهراء البصري أكدت أنها لم تعاتب زوجها لكون علاقتها به تم بناءها على ثقة، وأن الحب بينهما لا يستطيع أي شخص أن يتسبب في تدميره فقالت: "بس ما ازعل على علي لأني اعرفه كولش زين أني وعلي علاقتنا وحبنا مستحيل أحد يكدر يهزه الي عشنا وتحملنا لحتى نكون لبعض مستحيل يجي ويدخل بينا"، كما نشرت زوجة الفنان العراقي العديد من الصور لزوجها ولابنتها ملك، وقد تسببت الرسالة التي نشرتها زهراء البصري في إثارة جدل كبير بين متابعيها الذين تناقلوا ردها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

هند البلوشي: "موفاضية اطلع ابرر أفعال غبية"

هند البلوشي من جانبها نشرت رسالة جديدة على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" أوضحت من خلالها عدم ردها على أي تصريحات التي وصفت بعضها "بالسخافات"، كما لامت متابعيها على محاولة الضغط عليه من أجل الرد، وأكدت أنها تسعى للسير في طريقها وتحقيق أهدافها.

فقالت هند البلوشي: "حبايبي وايد مصختوها ولقافتكم أوفر وفضولكم زايد موشغلكم التفاصيل وأنا موفاضية اطلع ابرر افعال غبية من الغير عندى هدف أهم بوايد من سخافات وسخرية القدر لما اخلص هدفي واحقق ذاتي والشيء اللي غيري لو بموت ما يحصله بعدين التفت حق تصريحات غبية".

هند البلوشي أكدت كذلك أنها في حال نشرها التفاصيل التي تمتلكها سوف تتغير أشياء كثيرة، وطلبت من متابعيها الصبر، وأنها سوف تعلن تفاصيل كل شيء في وقت قريب فكتبت: "واللي لو انزل اللي عندي احرق الدنيا بس شسوي مو فاضية ومو مزاجي.. فانشغلوا بحياتكم عمري انتو كل شيء بوقته حلو وعد تعرفوني قول وفعل".

يذكر أن الفنانة هند البلوشي قد اعلنت عن زواجها من الفنان العراقي علي يوسف خلال الأشهر الماضية لكن الأخير لم يؤكد هذا الخبر، بينما ردت زوجته الأولى زهراء البصري على تصريحات هند البلوشي ونفت أي علاقة بينهما، ومنذ ذلك الوقت وهناك العديد من التصريحات المتبادلة بين الطرفين.