وفاة الفنانة المغربية الحاجة الحمداوية عن عمر 91 وهذه تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها

الحاجة الحمداوية الفنانة المغربية الشهيرة، توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم، الإثنين، عن عمر ناهز 91 سنة، وذلك بعد وعكة صحية تعرضت لها ونقلت على إثرها إلى المستشفى يوم الخميس الماضي.

وفاة الحاجة الحمداوية أيقونة الفن الشعبي المغربي

وأعلنت عائلة الفنانة الراحلة النبأ الحزين، حيث أكدوا أنها توفيت في حوالي الساعة الثانية صباحًا في مصحة الشيخ زايد بالعاصمة المغربية الرباط، ومن المقرر أن يتم دفن جثمان الحاجة الحمداوية، بعد ظهر اليوم الاثنين في مدينة الدار البيضاء.

سبب وفاة الحاجة الحمداوية ودنيا بطمة تنعيها

وتردد أن الوعكة التي تعرضت لها النجمة الراحلة كانت نتيجة مضاعفات مرض سرطان الدم، وبالرغم من أن الحالة كانت قد استقرت بعد تلقيها العلاج منذ نقلها إلى المستشفى يوم الخميس، إلا أنها عادت وتدهورت مرة أخرى وتوفيت اليوم.

ونعى الفنانة الراحلة عدد من محبيها الذين عبروا عن مدى حزنهم لرحيلها، واستعادوا ذكرياتهم مع بعض من أعمالها الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما نعاها عدد من نجوم المغرب عبر حساباتهم الرسمية ومن بينهم الفنانة دنيا بطمة التي نشرت عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، صورة للراحلة وعلقت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك ويغفر لك".

معلومات عن الحاجة الحمداوية

وكان للفنانة المغربية الحاجة الحمداوية مسيرة فنية طويلة وغنية، كما أنها توصف في المغرب بلقب "حارسة البحر"، بعد أغنيتها الشهيرة "حاضية البحر لا يرحل".

وتعتبر الراحلة، من أقدم الفنانات المغربيات في مجال فن العيطة، إذ ارتبطت به منذ ظهورها في الساحة الفنية، في وقت كان المجتمع المغربي المحافظ، ينظر فيه إلى الفن بنوع من التحفظ والحذر.

وبدأت الحاجة الحمداوية مشوارها الفني وعمرها لا يتجاوز 19 عاما، كما أنها أعلنت عام 2020 اعتزالها الفن بصفة نهائية، وتسليمها أعمالها للفنانة الشابة كزينة عويطة، ابنة العداء السابق سعيد عويطة.