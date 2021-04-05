شيرين عبد الوهاب ووائل كفوري وكارول سماحة أحدث المنضمين لقائمة نجوم تترات دراما رمضان 2021

كشف عدد من نجوم الغناء خلال الساعات الماضية عن غنائهم تترات عدد من الأعمال الدرامية في رمضان 2021، والتي يلعب بطولتها نجوم الصف الأول وينتظر الجمهور عرضها في أقرب وقت.

شيرين عبد الوهاب

وكان في مقدمة هؤلاء النجمة شيرين عبد الوهاب التي أكدت على غنائها تتر مسلسل "لحم غزال" الذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق، بعد فترة من الجدل، ونفيها من قبل غنائها لتتر العمل الذي يشارك في بطولته أيضًا كل من عمرو عبد الجليل ومحمد شاهين وشريف سلامة ووفاء عامر وغيرهم.

وقالت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها على تويتر: "الحمد لله تم الاتفاق وغناء تتر مسلسل لحم غزال لصديقتي وحبيبتي النجمة غادة عبد الرازق.. يا رب يكون وشنا حلو على بعض في الشهر الكريم زي مشاعر بإذنك يا رب، وكل سنة وانتم طيبين".

وائل كفوري

المطرب اللبناني وائل كفوري انتهى مؤخرًا من تسجيل تتر مسلسل "داون تاون" الذي تلعب بطولته النجمة أمل بوشوشة وسامر إسماعيل وستيفاني صليبا وكارمن لبس، والأغنية بعنوان "كلنا مننجر".

أغنية تتر المسلسل المنتظر من كلمات الشاعر علي المولى، وألحان رامي شلهوب وجمال ياسين، والتوزيع لجمال ياسين، وتعتبر تلك المرة الأولى التي يقدم فيها وائل تتر مسلسل.

كارول سماحة

أعلنت الفنانة كارول سماحة، غناء تتر مسلسل "ضد الكسر" الذي تلعب بطولته الفنانة نيللي كريم ومحمد فراج ولقاء الخميسي وتارا عماد وهشام إسماعيل وحمزة العيلي وغيرهم، وأغنية العمل بعنوان "اللي خان"، وهي أغنية من كلمات مدحت العدل وألحان أحمد العدل وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

ونشرت كارول سماحة بوستر المسلسل عبر حسابها على انستجرام" وعلقت قائلة: "سعيدة جدا بأداء تتر مسلسل ضد الكسر للممثلة المبدعة والرائعة نيللي كريم.. التفاصيل قريبًا"، ولاقت التدوينة تفاعل قطاع كبير من متابعيها الذين أبدوا إعجابهم باختيار كارول لغناء تتر المسلسل.

ملحم زين

انتهى مؤخرا المطرب ملحم زين من تسجيل أغنية تتر مسلسل "350 جرام" وهي بعنوان "عايش وحدي" ومن ألحان أسامة الرحباني وتأليف غدي، ووضع أسامة الرحباني الموسيقى التصويرية للعمل أيضا.

مسلسل "350 جرام" من تأليف ناديا الأحمر ومن إخراج محمد لطفي، وبطولة عابد فهد، سلوم حداد، كارين رزق الله، خالد نجم، غريس قبيلي، وستيفاني عطا الله ومصطفى سعد الدين وقاسم منصور.

حاتم عمور

الفنان المغربي حاتم عمور أصدر مؤخرا، أغنية بعنوان "معاك انتايا" (معك انت)، وهي عبارة عن تتر لـ سيت كوم رمضاني جديد يحمل عنوان "أحلام سيتي"، والأغنية من كلمات محمد المغربي وألحان وتوزيع محمد الشرابي.

ومن المعروف أن سيت كوم "أحلام سيتي" يشارك في بطولته محمد خيي وعمر لطفي، وفاطمة الزهراء بناصر، ونادية ايت، والبشير واكين، ومحمد الشوبي، وناصر أقباب، وفاطمة الزهراء الحرش، ورجاء لطيفين وآخرون.

مدحت صالح

انتهى مدحت صالح من تسجيل تتر مسلسل "هجمة مرتدة"، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل الأغنية حتى الآن، والعمل يلعب بطولته كل من أحمد عز، هند صبري، نضال الشافعي، إنجي المقدم، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، هشام سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة، ندي موسي، يوسف عثمان، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

أصالة

أما المطربة السورية أصالة، فهي تنافس نفسها هذا العام، بغناء تترات 3 أعمال رمضانية دفعة واحدة، العمل الأول هو مسلسل "قصر النيل" للفنانة دينا الشربيني وريهام عبد الغفور، والثاني هو "بنت السلطان" للفنانة روجينا، والثالث مسلسل "حرب أهلية" الذي تقوم ببطولته النجمة يسرا والفنان باسل خياط.