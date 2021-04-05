وزير السياحة والآثار ومدير عام منظمة اليونسكو يقومان بجولة بمحافظة أسوان

زار اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والسيدة أودري أزولاي مدير عام منظمة اليونسكو والوفد المرافق لها، محافظة أسوان، وذلك في إطار الزيارة الحالية التي تقوم بها لمصر بدعوة من وزير السياحة والآثار للمشاركة في حضور موكب المومياوات الملكية، والذي أقيم مساء أول أمس.

وقد شاركهم خلال الزيارة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسيد عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان.

وخلال الزيارة قاموا بجولة زاروا خلالها معبد فيلة ومتحف النوبة، والسوق السياحي حيث تفقدوا أعمال التطوير التى تمت به، كما التقوا بمجموعة من أصحاب البازارات السياحية هناك.

جدير بالذكر أن مدير عام منظمة اليونسكو زارت منذ وصولها الى مصر عدداً من الأماكن الأثرية والسياحية منها القاهرة التاريخية وأهرامات الجيزة ومنطقة آثار سقارة، وقلعة قايتباي ومنطقة المرسي أبو العباس بالاسكندرية.