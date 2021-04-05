فنان أردني يستعين بـ"ياسمين صبري" في مسلسل جديد لرمضان 2021: "معجب بها"

ياسمين صبري رغم أنها تغيب عن دراما رمضان 2021، إلا أن اسمها سيكون حاضرًا ضمن أحداث مسلسل أردني جديد اختار صناعه اسمها ليكون عنوان المسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ياسمين صبري "حاضرة غائبة" في رمضان 2021

الفنان الأردني عمر زوربا كشف خلال لقاء له ببرنامج "ET بالعربي" عن أنه يخوض بطولة مسلسل درامي جديد بعنوان "ياسمين وصبري" ولفت إلى أنه اختار أن يكون عنوان المسلسل على اسم النجمة المصرية، بسبب إعجابه بها، كما أوضح أنه يعلق صور ياسمين صبري في كل مكان بمنزله ويتابع حسابها على انستجرام لحظة بلحظة لمشاهدة صورها ومواكبة كل ما هو جديد عنها.

عمر زوربا يتحدث عن ياسمين صبري

الفنان الأردني كشف أيضًا عن أن الفنانة المصرية كانت قد حظرت حسابه على انستجرام، مؤخرًا بسبب تعليقاته، لكنها عادت وأزالت "البلوك" تحديث عبر عمر زوربا عن مفاجأته وقال: "أكذب عيني، وانا قاعد بيتهيألي إنها دخلت على إسمي وشالت البلوك".

الجدير بالذكر أن مسلسل "ياسمين وصبري" سيعرض في رمضان 2021 على شاشة قناة عمان تي في، ويلعب عمر زوربا فيه دور "صبري" وهو شاب مولع بالنساء، كما يشارك في البطولة أيضًا الفنانة نادية الزعبي التي تقوم بدور ياسمين والتي سيكون لها دورين في هذا العمل، كما أنها أكدت أن هذا العمل يعد تحديًا كبيرًا لها ولكنها عملت على إتقانه، والعمل من إخراج رأفت الطباخي.

تفاصيل مسلسل "ياسمين وصبري"

وأضاف عمر زوربا عن دوره في العمل وقال: "أنا بدي احكي عن الشباب الكذابين إللي ما بيملى عينهم الا التراب.. يعني معظم الشباب الكذابين الخاينين اللي يضحكون على البنات وبيوعدوهم بإشي فاضي" ولفت إلى أنه تعمد توظيف هذه الفكرة في مسلسله الجديد ويُظهر أيضا في نفس الوقت أن الفتيات يستطيعون أخذ حقوقهن، وذلك في إطار قصة خفيف وكوميدي.

في السياق نفسه، تغيب ياسمين صبري عن دراما رمضان 2021، بعد مسلسلها العام الماضي "فرصة تانية" والذي أثار الجدل بعد عرضه، وتباينت ردود الأفعال حوله ما بين معجبين به وبين منتقدين له، وشارك في بطولته حينها كل من أحمد مجدي ومحمود البزاوي وهبة مجدي وأيتن عامر وإدوارد ودياب وغيرهم.