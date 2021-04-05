34 مسلسل على شاهد VIP في رمضان 2021..إليكم القائمة الكاملة

تستأثر "شاهد VIP" - منصة الفيديو حسب الطلب بنظام الاشتراك المنضوية تحت "مجموعة MBC" – بمتعة المُشاهدة العائلية في الموسم الرمضاني لعام 2021 وذلك بحصيلةٍ درامية قوامها أكثر من 40 عملاً متنوع الأطياف والألوان والمشارب، من كوميديا إلى تراجيديا.. مروراً بالبوليسي والجريمة والتشويق، فأعمال البيئة التاريخية المنتمية إلى حقبٍ زمنية مختلفة تعود في الزمن إلى عهد الهكسوس والفراعنة.. وصولاً إلى القرن الماضي، ناهيك عن برامج المسابقات والطبخ والمغامرات، والبرامج الشبابية والتوعوية، ومسلسلات الأنيميشن وغيرها، وذلك بحسب بيان رسمي لمجموعة MBC.

هكذا يرفع "شاهد VIP" شعار "رمضان معانا" مواصلاً ترسيخ نفسه كموطنٍ للإنتاجات النوعية الفريدة، وحاضنٍ للدراما العربية من المحيط إلى الخليج، مُستقطِباً بذلك مُتابعة جماهيرية عربية واسعة من كافة أنحاء العالم.

وفيما تتراوح العناوين التي يخصّ بها "شاهد VIP" جمهوره الواسع ما بين عروضٍ حصرية، وأخرى تسبق شاشات MBC بـ 24 ساعة، وثالثة يتزامن عرضها مع الشاشة، يجتمع معظم نجوم الفن والدراما العرب تحت سقف منصةٍ واحدة تتيح لمشاهديها الاستمتاع بمحتوى دراما نوعي فريد وبدون فواصل إعلانية، تاركةً اختيار زمان المُشاهَدة ومكانها في أيدي المشاهدين وحدهم، إن كان ذلك من خلال التلفزيون أو الموبايل أو الكمبيوتر أو شاشات العرض الرقمية أو سواها من منابر المُشاهَدة والترفيه.

نجوم العالم العربي يضيؤون سماء الدراما على "شاهد VIP" في رمضان:

- ناصر القصبي، حياة الفهد، هدى حسين، إلهام الفضالة، حبيب الحبيب، راشد الشمراني، فايز المالكي، عبدالله السدحان، الهام العلي، ريماس منصور، مشاري البلام، بشار الشطي، نور، ريم ارحمه، ريم عبدلله، محمد الحجي...

- يحيى الفخراني، يسرا، محمد رمضان، أحمد السقا، أمير كرارة، أحمد مكي، ياسر جلال، سمية الخشاب، منى زكي ، نيللي كريم، هاني سلامة، غادة عبد الرازق، سوسن بدر، نور، محمد إمام، كريم عبد العزيز، ياسمين عبد العزيز، دنيا سمير غانم، أحمد عز، هشام سليم، هند صبري، يوسف الشريف، مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، أمينة خليل، علي ربيع، إنجي أبو السعود، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، أحمد فهمي .. والقائمة تطول..

- بسام كوسا، سلوم حداد، عباس النوري ، كاريس بشار، سلافة معمار، نادين نسيب نجيم، قصي خولي، ماغي بو غصن، دانيلا رحمة.. وآخرين

- حمد خيي، السعدية لديب، عمر لطفي، أمين الناجي، عزيز ديداس، سحر الصديقي وغيرهم من نجوم بلدان المغرب العربي..

عناوين المروحة البرامجية الرمضانية على "شاهد VIP" وأبرز نجومها:

من الخليج العربي:

ممنوع التجول: حلقات منفصلة متصلة، قوامها الكوميديا والضحكات القلبية التي تتخذ من فكرة حظر التجول والتباعد الاجتماعي في زمن الكورونا بيئةً زمانيةومكانية لأحداثها الطريفة.

بطولة: ناصر القصبي، راشد الشمراني، حبيب الحبيب، فايز المالكي، إلهام العلي، أسيل عمران، عبد المجيد الرهيدي، علي الحميدي، خالد الفراج..

مارغريت: هل دوت الخليج أرستقراطية أوروبية متعجرفة، أم والدة حنون وامرأة عربية الهوى والهوية؟ تدور أحداث العمل خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي، حول امرأة انكليزية الأم وعربية الأب.

بطولة: حياة الفهد، حسن البلام، هبة الدري، بشار الشطي، حمد العماني، ليالي دهراب، نور، ريم أرحمة، نور الشيخ..

الناجية الوحيدة: قصة امرأة تنجو من حادث حريق مرّوع يطال منزلها ويقضي على عائلتها لتبدأ الحياة مِن صميم الموت.

بطولة: هدى حسين، جمال الردهان، محمد العلوي، لمياء طارق، شهاب حاجيه، فاطمه الطباخ، سلوى الجراش، أوس الشطي..

أمينة حاف: عندما تقرر المرأة المضطَهدة التحول إلى زوجة قوية تواجه مكائد الضرائر.

بطولة: إلهام الفضالة، شهاب جوهر، طيف، فهد باسم، ليالي دهراب..

ستوديو 21: تدور الأحداث في ستوديوهات ومكاتب قناة فضائية مفلسة ومنهارة مالياً، لكن يبدو أن مالكها مصمم على الاستمرار رغم الخسائر، في خضمّ يوميات مضحكة تدور بين صاحب القناة والموظفين من جهة، وبين الموظفين أنفسهم من جهة أخرى. فكيف سينتهي حال هذه القناة؟ هل تستمرّ في الإنهيار وصولاً إلى الإغلاق، أم ثمة مفاجآت قد تقلب الموازاين؟

بطولة: علي الحميدي، خالد الفراج، خالد المظفر، عبد العزيز النصار، ماجد المطرب، ريماس منصور، تغريد الهويش، العنود

شليوي ناش: في قالب درامي كوميدي، تدور الأحداث خلال سبعينات القرن الماضي. شليويح وناشي صديقان وجاران يعانيان ضيق الأحوال المادية، أحدهما حارس مدرسة، والآخر سائق شاحنة لنقل الركاب والبضائع. ما موقع الحبّ من حياتهما؟ وهل تصمد المبادئ التي تربّيا عليها وآمنا بها في وجه مطبّات الحياة ومتغيّراتها؟

بطولة: عبدالله السدحان، يعقوب عبدالله، محمد العجمي، لطيفة المقرن، عبد الامام عبدالله

الميراث: تستمر حكاية أول مسلسل سوب أوبرا سعودي ممتد الحلقات، بالبحث عن ظروف مقتل جويرية. وتكشف الحلقات المزيد من الأسرار والفضائح المدوّية بين عائلتي البهيتاني والخطوان، فضلاً عن انضمام ريم عبد الله بدور الجوهرة وهي شخصية غريبة الأطوار مرتبطة بعائلة البهيتاني، حاملةً قصصاً صادمة منذ لحظة دخولها.. ثم انضمام عائلة جديدة فيها تواجد أكبر لجيل الشباب على نحوٍ يتطرّق بشكل مباشر إلى شؤون الشباب السعودي وشجونه ومشاكله وهواياته وحكاياته واهتماماته وأسلوب تفكيره.

بطولة: ريم عبدلله، محمد الحجي، شيماء الفضل، رانا الشافعي، الكابتن ريما، مهند بن هذيل

من مصر

ملوك الجدعنة: صديقان يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد

بطولة: مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، رانيا يوسف..

لحم غزال: تدور الأحداث في بيئة اجتماعية شعبية، حيث يتم تسليط الضوء على الطبقة البسيطة في الحارة المصرية

بطولة: غادة عبد الرازق، شريف رمزي، محمد شاهين، وفاء عامر..

خلّي بالك من زيزي: مأساة تخوضها شابة شديدة العصبية تعاني من عدم القدرة على السيطرة على غضبها، تضرب زوجها فتتسبب له بإصابة بالغة تُعدّ "جناية"، فتخوض رحلة لإثبات براءتها.

بطولة: أمينة خليل، محمد ممدوح، بيومي فؤاد، علي قاسم، سلوى محمد علي، صفاء الطوخي..

موسى: رحلة موسى في طريق الشقاء والفقر وحلمه بالنجاح والغِنى أثناء الحرب العالمية الثانية. وبعد أن ينتقم موسى ممن تسببّ في مقتل شقيقه، يصبح محكوماً ومطلوباً وهارباً في الجبال.. ولاحقاً ينفجر غضبه لحادثة جديدة تتعرض لها هذه المرة شقيقته.

بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، منذر رياحنة، هبة مجدي، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي..

ضد الكسر: تجد سلمى وهي مدونة طعام حياتها في مهب الريح بعد تعرضها لمحاولة قتل، وتزداد الأمور تعقيداً بينما تحاول الشرطة حل الغموض الذي يحيط بالاعتداء.

بطولة: نيللي كريم، محمد فراج، مصطفى درويش، لقاء الخميسي، تارا عماد، منة عادل، نور إيهاب..

قصر النيل: صراعات خفية تدور أحداثها حول المال والسلطة والسياسة والحب خلال خمسينات وستينات القرن الماضي في مصر. تبدأ الأحداث بوفاة رجل الأعمال العصامي فهمي السيوفي في بريطانيا، تاركاً لولديه وأخيه وأخته ثروة كبيرة من ضمنها قصر ضخم على ضفاف النيل. كيف ستعيش العائلة من بعده خلال فترة سياسية حرجة يقودها الثوار وضباط الثورة في ظلّ علاقات سابقة نسجها الأب الراحل مع الحاشية الملكية في مصر؟

بطولة: دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، أحمد مجدي، صبري فواز، صلاح عبدالله

ضلّ راجل: في حي شعبي في مصر، يعيش رجل عائلة يدعى جلال حياة هادئة إلى أن يهز حدث يمس ابنته شهد كيانه ويفقد أسرته استقرارها.

بطولة: ياسر جلال، نور، محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، رنا سماحة، أحمد حالوة، إنعام سالوسة..

هجمة مرتدة: أحداث المسلسل مقتبسة من ملفات المخبارات المصرية. يحاول سيف وأعضاء فريقه إحباط عمليات ومخططات إرهابية تسعى قوى خفية لتنفيذها لتقسيم المنطقة والسيطرة على ثرواتها.

بطولة: أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، ماجدة ذكي، محمود البزاوي، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة، مايان السيد، خالد أنور..

أحسن أب: كوميديا اجتماعية تدور أحداثها حول شاب مُحتال يقّرر اصطحاب أحد أطفال الشوارع وادعاء شخصية والده ليتمكّن من الفوز بجائزة أحسن أب.

بطولة: علي ربيع، هاجر أحمد، سامي مغاوري..

عالم موازي: كوميديا اجتماعية تدور أحداثها في مدينة افتراضية، يتم تقسيمها إلى 10 مدن صغيرة حيث يقام تقييم سنوي للسكان بناءً على فاعليّتهم في المجتمع، فيسكن أفضلهم في المدينة رقم 10، وأكثرهم سوءاً في المدينة رقم 1.

بطولة: دنيا سمير غانم، عمرو وهبة، شيماء سيف، محمد أوتاكا، دلال عبد العزيز..

لعبة نيوتن: "هنا" و"حازم" زوجان متحابان، يملكان منحل عسل متواضع، ويبحثان عن الرقي الإجتماعي. خططا معًا أن ينجبا وليدهما المرتقب على الأراضي الأمريكية ليحصل على الجنسية لكن خططهم كانت محفوفة بالمخاطر، فهل يستطيعان تنفيذها بنجاح؟

بطولة منى زكي، محمد الفراج، محمد ممدوح ..

الاختيار 2: من الملفات الحقيقية لقوى الأمن في مصر.. بطولات رجال الظلّ من أجهزة وقوى الأمن والشرطة المصرية في مواجهة الأعمال التخريبية والإرهابية خلال السنوات السبع الأخيرة.

بطولة: أحمد مكي، كريم عبد العزيز، إياد نصار، سامح الصريطي، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، بشرى..

كوفيد 25: يتناول العمل أحداثاً افتراضية تقوم على انتشار فيروس كوفيد 25 في العام 2025، ضمن جرعة مضاعفة من الإثارة والتشويق.

بطولة: يوسف الشريف، آيتن عامر، إدوارد...

نجيب زاهي زركش: بعد أن يقرر نجيب الثري تحقيق أمنية خادمته التي تحتضر والزواج بها وهي على فراش الموت، يكتشف فجأة أن له ابناً منها مما يُدخل نجيب في مفارقات مضحكة.

بطولة: يحيى الفخراني، أنوشكا، شيرين، رنا رئيس، نهى عابدين، كريم عفيفي، إسلام ابراهيم، محمد محمود، تميم عبده، محمد الصاوى، فتوح أحمد، هالة فاخر..

القاهرة كابول: يتطرّق العمل لثلاث قصص مثيرة، محورها الرئيسي المؤامرات الإرهابية التي تتعرّض لها المنطقة، وتحديداً مصر.

بطولة: خالد الصاوي، طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، نبيل الحلفاوي، حنان مطاوع، ، سامح السيد، سميرة الأسير، محمود الشرقاوي، خالد كمال، كريم قاسم..

حرب أهلية: مريم دوت الخليج إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، تمرّ بمنعطفات غير متوقعة تقلب حياتها رأساً على عقب، فتحاول لملمة أشلائها في مواجهة التحولات الطارئة في حياتها.

بطولة: يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي..

نسل الأغراب: تدور أحداث العمل في الصعيد.. الحرب دوت الخليج العنوان! لا حدود للشر، ولا مكان إلا لمنتصر واحد. أحمد السقا وأمير كرارة هما الغريمان والعدوان اللدودان منذ 20 عاماً. نار هذا الصراع والانتقام لم ولن تخمد بين عساف الغريب وغفران الغريب رغم أنهما من عائلة واحدة.

بطولة: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، إدوارد، فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر..

بين السما والأرض: مأخوذ عن رواية الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ "بين السماء والأرض". يتعطّل المصعد في إحدى العمارات بالقاهرة، ويُحتَجز بداخله مجموعة من الأشخاص الذين يتقابلون لأول مرة، فتقع بينهم عدة مفارقات، فيما يحمل كل شخص في داخله حكاية.

بطولة: هاني سلامة، درة، يسرى اللوزي، سوسن بدر، أحمد بدير، نجلاء بدر..

اللي مالوش كبير: تدور أحداث المسلسل في إطار دراما تشويقية عن عالم "البودي جارد" المخفي وتقاطع تلك العلاقات مع عالم رجال الأعمال، من خلال شخصية سيف الخديوي الذي يجد نفسه واقعاً في حب "غزل" زوجة رجل الأعمال عابد.

بطولة: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي

نمر: بعد أن كلفه حادث ذاكرته، يجد نمر نفسه متورطاً وقد أصبحت حياته جزءاً من حياة أكبر تجار الذهب في مصر في الوقت الذي يحاول فيه اكتشاف هويته.

بطولة: محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، إيناس كامل، علاء مرسي..

من سوريا ولبنان

٢٠٢٠: بين الحب من جهة والثأر والعدالة من جهة أخرى.. نادين نسيب نجيم ضابط برتبة نقيب في قوى الأمن الداخلي وقصي خولي رئيس عصابة لتجارة المخدرات.. وجهاً لوجه بين الحب والثأر وتحقيق العدالة.

بطولة: نادين نجيم، قصي خولي، كارمن لبّس، رنده كعدي، بمشاركة رامي عياش..

سوق الحرير (2): تستمر حكاية الأخوين عمران وغريب، بعد أن وصلت الحلقة الأخيرة من الجزء الأول إلى إطلاق رصاصتيْن يختبئ خلفهما سرٌّ كبير. فهل تنقلب الأخوّة إلى عداوة؟

بطولة: بسام كوسا، سلوم حداد، كاريس بشار، فادي صبيح، قمر خلف، نادين تحسين بك، ميلاد يوسف، وفاء موصللي، رامز الأسود، ريام كفارنة

للموت: "سحر" و"ريم" الفتاتان اللبنانيتان اللتان عانتا طفولة مأساوية وجمعتهما الظروف القاسية تحت سقف دار للأيتام ما لبثتا أن هربتا منه في عمر المراهقة بعد أن تعاهدتا بالدم أن لا تسمحا للحياة أن تقسو عليهما مجدداً، وأن تبقيا معا يداً بيد، وأن لا يفرقّ بينهما إلا الموت.

بطولة: ماغي بو غصن، دانيلا رحمة ، محمد الأحمد، باسم مغنية، خالد القيش، صباح الجزائري

من العراق

أم بديلة: أسرة الورقي فاحشة الثراء، متمسكة بالعادات والتقاليد، أما أهم أولوياتها فاستمرار اسم وثروة العائلة. وعندما يتّضح أن ابنة عم وزوجة الوريث الوحيد للعائلة تعاني من مشاكل في الإنجاب، تقرر الأم تزويج ابنها مجدداً من ابنة سائق العائلة. فما دوت الخليج تبعات هذا الزواج؟ وهل يولد الحب الكبير من رحم المَصالح الضيّقة؟

بطولة: ألكساندر علوم، ليا أبو شعيا، مروة كرم، هند كامل، عادل عثمان، زهور علاء، جمانة كريم، زيد الملاك، أسعد رشدان، رانيا مطر، جان دكاش، إيلي متري

طيبة: شابة تنتمي إلى أسرة فقيرة، تصطدم بواقع مغاير عند دخولها الحياة الجامعية، فتتورط بعلاقة حب مع شاب من أسرة ثرية، والثمن كذبة بيضاء تقلب حياتها وحياة من حولها.

بطولة: هند نزار، تميم التميمي، أساور عزت، صبا إبراهيم، محمد هاشم، آسيا كمال، رياض شهيد، سهير صلاح، ذو الفقار خضر، أحمد مناضل، رضا طارش، ريهام البياتي، ضياء الدين سامي، بيداء المعتصم، حسين عجاج

من المغرب العربي

سلامات أبو البنات: موسم ثاني وطرح جريء لقضايا تعتبر "تابوهات" في المجتمع المغاربي.

بطولة: محمد خيي، السعدية لديب، عمر لطفي، وجيهان كيداري..

"ولاد المرسى" – عزيز ديداس – أمين الناجي..

وسط أجواء شيّقة من الصراعات العائلية والأطماع المالية والشخصية، تنطلق أحداث مسلسل "أولاد المرسى" التي تدور حول السيطرة على أعمال الصيد البحري في أعالي البحار، ضمن حبكة بوليسية قوامها الجريمة والحب.

يجمع العمل كل من أمين الناجي، عزيز ديداس، سحر الصديقي..

برامج الأطفال

توتا توتا (من أعمال شاهد الأصلية)

مَن أفضل من دانية الشافعي لتولّي مهمة رواية "قصة قبل النوم" للأطفال المتشوّقين لسماعها؟ في هذه السلسلة التي تمتد على مدى 30 حلقة، تروي دانية قصصها المستوحاة من كتب الأطفال العربية من داخل استوديو تم تصميمه على شكل غرفة نوم للأطفال.

"قنديل الحكايات" (2): نتعرّف على الحكايات والنوادر التي تسلّط الضوء على معلومات قيّمة حول تأثير الحضارة العربية وتلاقيها مع الحضارات حول العالم. يروي قنديل الحكايات قصص متنوعة عن شخصيات عربية في أزمنة متعددة، بحيث تلامس طبيعة الحياة في تلك العصور وتعبرّ عن روح الإنسان المعاصر وقيَمه.

صحبة الآيات

القرآن الكريم مليء بقصصٍ عن الأمم السابقة وقيمها وكذلك الأخطاء التي وقعت فيها والذنوب التي اقترفتها، بحيث تقدم تلك القصص معانٍ وحكم وقيم أخلاقية متنوعة. يروي "صحبة الآيات" أخبار الأمم الغابرة والأحداث الماضية التي وردت في بعض آيات القرآن الكريم.

الرحلة:

سلسلة تثقيفية ترفيهية، تروي مغامرة "باسل" وأخته "مرمر" وأصدقائهما "مالك" والببغاء "زينان". يجد الأصدقاء أنفسهم في قلب مغامرة على جزيرة ينجرفون إليها بمحض المصادفة، وهناك يتعرّفون على عائلة طيبة تساعدهم على العودة إلى موطنهم. ومن خلال محاولتهم العودة، يتعرّف الأصدقاء معاً على مكارم الأخلاق ومعاني الخير والشر وغيرها من القيم الفاضلة.

هكذا كان النبي"

مع تزايد حاجة المجتمع لمعرفة كيف كانت أخلاق النبي (ص)، أصبحنا في خاجة لعمل يخاطب الجيل الشاب ويذكرهم كيف كان النبي (ص) وصحابته يتعاملون مع مختلف نواحي الحياة الاجتماعية والدينية والسياسية، وكيف أن الإسلام دين متجدّد يناسب كافة العصور والجنسيات.

سارق اللجام

قصة مشوّقة تدور أحداثها حول رجل تقيّ، يأتمن شخصاً على حصانه ويدخل ليصلّي في المسجد، وعندما يخرج يجد حصانه بدون لجامٍ أو سرج!

طارق بن زياد: تدور الأحداث حول القائد الفذّ الشاب طارق بن زياد ورحلته المفترضة للحصول على طاولة سليمان الذهبية.

البرامج على أنواعها

برنامج الطبخ "مين الشيف"

برنامج طبخ من نوعٍ جديد، يستضيف خلاله الشيف عدنان يماني في كل حلقة، ثنائييْن زوج وزوجته، يتنافسان بين بعضهما، ولكل ثنائي مهمتان: الأولى، تقع على عاتق الزوجة وهي أن تحفظ كل المقادير والتعليمات من الشيف عدنان ثم تنقلها إلى زوجها بشكل صحيح من غرفة القيادة. المهمة الثانية تقع على عاتق الزوج الذي سيتحوّل الى شيف، فيتلقّى التعليمات من زوجته وينفّذها، ليكون طبقه جاهزاً خلال نصف ساعة فقط.

برنامج المغامرات والتشويق والكوميديا "رحّالة"

خلطة سحرية بين الكوميديا والمغامرة والتشويق، ضمن قالب واقعي تستكشف فيه إنجي أبو السعود بصحبة أبرز النجوم في كل حلقة عدداً من أكثر الأماكن إثارةً للرعب والجدل في مصر، رافعةً الستار عن الأساطير التي نُسِجت حول تلك المواقع الغامضة.

بطولة: إنجي أبو سعود ، أحمد فهمي، هنا الزاهد، علي ربيع

البرنامج الترفيهي اليومي الكوميدي

يسلّط الضوء يومياً على مقاطع وفقرات ومَشاهد بُثت على شاشات التلفزيون والمنصات الرقمية لمسلسلات ومقابلات وإعلانات وسواها، وذلك بأسلوب نقدي ساخر، قوامه الارتجال وسرعة البديهة والتعليقات الطريفة.

بطولة نجم من نجوم الكوميديا

البرنامج الشبابي التوعوي "سين" مع أحمد الشقيري:

يخاطب أحمد الشقيري العقل والقلب هذا الموسم من خلال برنامج "سين" مسلّطاً الضوء على عددٍ من جوانب التطوير والتحديث اللذيْن تشهدهما المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات.

الجدير ذكره أن "شاهد VIP"، المنصة الرائدة للفيديو حسب الطلب بنظام الاشتراك المنضوية تحت مظلة "مجموعة MBC"، تُعد منصة البث العربي الرائدة عالمياً وموطن الإنتاجات الأصلية العربية النوعية بمواصفات ترقى إلى العالمية، وتحتها تندرج "مسلسلات شاهد الأصلية" و"عروض شاهد الأولى"، وطيف واسع من الأفلام، إلى جانب بث مباشر لمجموعة من القنوات التلفزيونية العربية الأكثر مشاهدة.