وفاة والدة الفنانة فريدة سيف النصر بعد أيام من إصابتها بكورونا

فريدة سيف النصر أعلنت عن وفاة والدتها منذ قليل في رسالة ابكت متابعيها، كما قدم لها العديد من زملائها ومحبيها التعازي في هذا المصاب الأليم.

وفاة والدة الفنانة فريدة سيف النصر

فريدة سيف النصر نشرت عبر حسابها على "فيس بوك" رسالة قصيرة كشفت فيها عن وفاة والدتها، وعبرت الفنانة المصرية عن حزنها العميق وصدمتها من هذا الرحيل، كما أكدت أنها لا تزال تصدق هذه اللحظات الصعبة وأن والدتها لم تعد معها فكتبت فريدة سيف النصر : "أمي رحلت مشيت سافرت يعني ايه؟ ياروحي يا حبيبتي.. مش هانفطر عندك أول يوم رمضان كده برضو يا لوزه"، وقدم العديد من متابعي وزملاء الفنانة فريدة سيف النصر التعازي لها.

فريدة سيف النصر تكشف تفاصيل حالة والدتها

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فريدة سيف النصر كشفت في الأيام الماضية عن تفاصيل حالة والدتها والأزمة الصحية التي تمر بها بسبب إصابتها بفيروس كورونا، كما تحدثت الفنانة المصرية عن حجم التأثير الذي تركته والدتها في من حولها، فكتبت: "ميتشو.. هاتضحكوا عليا لو قولت لكم بادعي للكلب بتاع امي يخف كان زي الفل ميتشو امي كانت تطلع له اكله كل يوم في الجنينة بتاعة البيت لما مابقتش بتتحرك ياحبيبتي والولاد دخلوا له اكله مارضيش ياكل وأول مره يزق الباب بتاع المطبخ ويدخل جري عالصاله وعلي سريرها دوغري وتحت رجليها وقسما بالله بيبكي وبصوت.. خرجوه بالعافية".

وأضافت فريدة سيف النصر: "امي معلقين لها محاليل واوكسجين ومابتاكلش وعلى كلمه واحده اه، متخيلين مابياكلش من يومها والنهاردة نايم علي ظهره عند شباكها من ورا بيخلص وبيقول اه كأنه بيرد عليها انا مش مستوعبه ازاي كده، ميتشو بيموت دكتوره أماني بيطريه قالت كده ومن غير سبب ميتشو مش عايز ياكل ولا يشرب حلف يمشي قبلها انتم ايه ايه المخلوقات دي ايه الرحمة والحب ده اللي مش فينا، كلنا بنشوف احوالنا وبناكل وبنشرب الا هو. يعني امي كان ليها حق دوت الخليج وابويا لما علمونا نحبهم واتربينا طول عمرنا معانا المخلوقات الطيبه دي، ودايما تقول بيطمر فيهم عن بني ادم ، ايه ياسي ميتشو عايز تقول ايه دوت الخليج امي ماشيه ولا ايه انا خلاص اتجننت صح، تحديث امي شفاها بين ايدين ربنا دوت الخليج واخي ودعوات صالحه، وميتشو مات مات ماستحملش الحزن غريب انت ياحنون ياطيب ياحبيبنا كلنا".

إصابة أسرة الفنانة فريدة سيف النصر بفيروس كورونا

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الفنانة فريدة سيف النصر، قد أقلقت الجمهور على حالة أسرتها، بعدما أعلنت مؤخرا أن شقيقها قد دخل العناية المركزة وكذلك والدتها قد تم تهيئة غرفتها لتصبح كغرفة عناية، وذلك إثر إصابتهما بفيروس كورونا، فكتبت عبر فيسبوك: "لا حول ولا قوة إلا بالله أخي بدر الدين عناية مركزة بعزل المستشفى وأمي العناية المركزة اتعملت بالبيت بأجهزتها لصعوبة نقلها والحركة.. يارب بلغنا رمضان زايدين غير منقوصين"، كما أكدت الفنانة المصرية أنها خضعت أيضًا للعزل المنزلي عقب إصابة والدتها وشقيقها، قبل ان تعلن وفاة والدتها اليوم الإثنين.

وتشارك فريدة سيف النصر في رمضان هذا العام في بطولة مسلسل "موسى" مع الفنان محمد رمضان وسمية الخشاب وتارا عماد وصبري فواز وغيرهم، ومن إخراج محمد سلامة.