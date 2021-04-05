4 نجوم يستعينون بأبنائهم في مسلسلاتهم لرمضان 2021 .. مصطفى قمر وعابد فهد الأبرز

دراما رمضان 2021 تشهد هذا الموسم مشاركة ضخمة من العديد من أبناء النجوم الذين سوف يظهر بعضهم معهم في نفس العمل، حيث يظهر تيام قمر مع والده في مسلسل "فارس بلا جواز"، وجومانا ابنة الفنانة لقاء سويدان معها كذلك في مسلسل "ولاد ناس"، صالح مشاري البلام يتواجد أيضا في نفس العمل الذي شارك فيه والده الراحل وهو مسلسل "بيت الذل"، وأخيرا يظهر تيم عابد فهد مع والده في مسلسل "350 جرام ".

لقاء سويدان تشارك ابنتها بطولة مسلسل "ولاد ناس"

لقاء سويدان قدمت التهاني لابنتها جومانا على مشاركتها في بطولة مسلسل "ولاد ناس" وهو العمل الذي تشارك أيضا فيه النجمة المصرية، وتمنت لها التوفيق في هذه التجربة التي تعد الثانية لها بعد نجاحها في أولى أعمالها مع الفنانة غادة عبدالرازق والذي حمل عنوان "ضد مجهول"، فكتبت لقاء سويدان عبر حسابها على "انستجرام" تعليقا على الصور التي نشرتها: "مبروك يا قلب مامي مسلسل ولاد ناس في رمضان ربنا يوفقك ويكتب لك النجاح مع حبايبي النجوم"، ويشارك في بطولة مسلسل "ولاد ناس" كل من الفنانة رانيا فريد شوقي، ومحمد عز، وأحمد وفيق، وبيومي فؤاد، وإيهاب فهمي، ولقاء سويدان والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال، ومن المقرر أن يعرض العمل في شهر رمضان القادم.

تيام قمر ضيف شرف في مسلسل والده "فارس بلا جواز"

مصطفى قمر كشف كذلك عن مشاركة نجله تيام قمر في بطولة مسلسله الجديد "فارس بلا جواز"، والذي يعود من خلاله المطرب المصري للدراما بعد غياب سنوات طويلة عنها، حيث اكتفى الفترة الماضية بالظهور كضيف شرف في أكثر من عمل، وعبر مصطفى قمر عن سعادته بمشاركة نجله معه في بطولة حلقتين من المسلسل فكتب تعليقا على الصورة التي نشرها عبر حسابه على "انستجرام" : "مفاجأة تيمو منور في مسلسل (فارس بلا جواز) من ضيوف المسلسل حبيبي ياتيمو الحلقتين بتوعك عسل استنوه في رمضان بإذن الله"، وعلق تيام قمر على رسالة والده فكتب: "يا نجم ده شرف لنا بحبك".

صالح البلام بديلا لوالده الراحل مشاري البلام في مسلسل "بيت الذل"

صالح مشاري البلام أعلن عن مشاركته في مسلسل "بيت الذل"، الذي يعد من آخر الأعمال الذين شارك في بطولتها الفنان الراحل مشاري البلام، ووجه ابن الفنان الراحل التحية للمنتجة صمود الكندري التي منحته هذه الفرصة من أجل الانضمام للعمل، فكتب عبر حسابه على "انستجرام" تعليقا قال فيه : "تشرفت بالمشاركة في مسلسل (بيت الذل) وأشكر الفنانة صمود الكندري علي منحي هذه الفرصة (بيت الذل) رمضان 2021"، وقد علقت الإعلامية مي العيدان على مشاركة نجل مشاري البلام في مسلسل "بيت الذل" عبر حسابها على "انستجرام" حيث اوضحت أن الفنان الشاب سوف يشارك بديلا لوالده في العمل فكتبت: "صالح ابن مشاري البلام بديل لوالده المرحوم بإذن الله مشاري البلام .. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

ابن عابد فهد في مسلسل "350 جرام"

تيم فهد نجل النجم السوري عابد فهد يعد من المفاجأت التي ينتظرها الجمهور في شهر رمضان القادم حيث سوف يشارك الطفل تيم فهد مع والده في بطولة مسلسل " 350 جرام " في أول تجربة لنجل الفنان الكبير الذي ظهر مع زوجته الإعلامية زينة يازجي ونجلهما تيم في مقابلة لبرنامج "et بالعربي" وكشفوا تفاصيل هذه المشاركة حيث قال تيم إنه سيؤدي دور والده في الصغر ولفت إلى أنه يشبه والده عندما كان صغيراً، بينما أشار تيم فهد إنه يتمنى أن يصبح ممثلاً عندما يكبر ولكن ليس في الدراما العربية وإنما في " هوليوود "، وأنه يحب أدوار الأكشن والكوميديا، كما لفت الى أنه يحب أن ينادوه باسم تيم فهد وليس تيم عابد فهد لأنه يحب ان يقدم نفسه بنفسه .