محمد رمضان يستعد لتقديم فيلم "أحمس" بعد إيقاف مسلسل "الملك" لعمرو يوسف .. فيديو

محمد رمضان عاد ليفجر مفاجأة جديدة بعد الإعلان عن تحضيره لعمل سينمائي حول قصة الملك المصري "أحمس"، والذي كان من المقرر أن يقدم الفنان عمرو يوسف قصته في عمل درامي يحمل عنوان "الملك" في رمضان القادم، وذلك قبل الإعلان عن وقف تصوير العمل خلال الساعات الماضية.

محمد رمضان يستعد لفيلم سينمائي عن حياة الملك "أحمس"

محمد رمضان نشر عبر حسابه على "انستجرام" فيديو قصير لعالم الآثار المصري دكتور زاهي حواس الذي أكد فيه بأن الأول هو نجم قريب الشبه من الملك المصري "أحمس"، وشكر محمد رمضان زاهي حواس على هذه الشهادة في حقه، كما كشف عن تحضيره لفيلم سينمائي جديد، أكد أنه سوف يكون عمل عالمي يليق بالتاريخ المصري القديم، في وقت أشار أن الفيلم سوف يحمل عنوان "أحمس"، وسوف يتم عرضه في عام 2023.

فكتب محمد رمضان تعليقا على الفيديو الذي نشره قال فيه: "شهادة أعتز بها من عالم الآثار المصري ووزير الدولة لشئون الآثار السابق زاهي حواس، وبوعد حضرتك بإذن الله هنعملوا فيلم سينمائي عالمي يليق بتاريخنا العظيم محمد رمضان أحمس ٢٠٢٣".

جدل بعد إعلان رمضان عن بطولته لفيلم سينمائي عن الملك "أحمس"

محمد رمضان والإعلان عن فيلمه الجديد أثار اهتمام متابعيه وكذلك بعض زملائه وتحديدا الفنانة سمية الخشاب الذي تشارك معه في بطولة مسلسل "موسى" الذي من المقرر أن يعرض في شهر رمضان القادم، بينما اختلفت آراء مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين تحمس بعضهم لفكرة خوض محمد رمضان لتجربة فيلم سينمائي عن الحضارة المصرية القديمة، وطلبوا بتوفير ميزانية ضخمة من أجل تقديم عمل لائق، في وقت رفض البعض الأخر تقديم محمد رمضان لهذا العمل وأشار بعضهم أن حديث عالم الآثار المصري يشيد برمضان من الناحية الشكلية وليس أكثر من ذلك.

وقف مسلسل "الملك" للفنان عمرو يوسف

مسلسل "الملك" لعمرو يوسف كان من المقرر أن يعرض في شهر رمضان القادم، وهو يتناول قصة حياة الملك المصري "أحمس" قائد حرب تحرير مصر من احتلال الهكسوس، لكن أعلنت الشركة المنتجة أمس قرارًا بوقف عرض العمل لحين الانتهاء من مراجعته، وذلك بعد حملة واسعة من الانتقادات تعرض لها بعد عرض البرومو الأول له.

وقالت الشركة في بيانها عن عرض المسلسل: "قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقف تصوير مسلسل (الملك) وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين فى التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع وذلك لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملاً وابداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عليه عدم عرضه فى رمضان القادم".

ويشارك في بطولة مسلسل "أحمس" عدد من النجوم على رأسهم صبا مبارك، وماجد المصري، ومحمد علاء، وأمير صلاح الدين، ومحمد لطفي، وباسل الزارو، ومحمد فراج، وريم مصطفى، وغيرهم من النجوم، والعمل من سيناريو محمد وشيرين دياب، وقصة الأديب الراحل نجيب محفوظ "كفاح طيبة"، وإخراج حسين المنباوي.