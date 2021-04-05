أول تعليق من أسما شريف منير بعد طلاقها من محمود حجازي

أسما شريف منير أعلنت طلاقها اليوم من زوجها الفنان محمود حجازي، بعد عدة شائعات وتكهنات حول انفصالهما في الأيام الأخيرة والتي أكدتها أسما شريف منير في بيانها.

أسما شريف منير تؤكد طلاقها من محمود حجازي

وأكدت أسما شريف منير خبر طلاقها من محمود حجازي اليوم، بعد تزايد الشكوك حول انفصالهما، ووجهت رسالة عبر حسابها بانستقرام وطالبت البعض بالتوقف عن التساؤلات والشائعات حول انفصالها، ووصفت ما حدث بـ"النصيب"، وقالت:" ياريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف، من غير إشاعات ولا اجتهادات ولا أسئلة.. محصلش نصيب بكل احترام ونقطة.. ربنا يكرمنا إحنا الاثنين بس كده مفيش أي تفاصيل تانية.. بعد اذنكم إحنا كان في بينا عشرة وعيش وملح وأكيد مش هنتكلم في تفاصيل بيتنا".

طلاق أسما شريف منير ومحمود حجازي

وجاء تعليق أسما شريف منير على خبر طلاقها اليوم بعدما أثارت الشكوك حول الأمر، بسبب طريقة احتفالها بعيد ميلادها، حيث احتفلت بعيد ميلادها برفقه عدد من افراد عائلتها وبغياب زوجها محمود حجازي، ونشرت مقطع فيديو علقت عليه قائلة:"كان ناقص ابويا وأخواتي ولورا بس .. الحمد لله على نعمه العائلة والعوض"، ما جعل المتابعين يفسرون انفصالها عن زوجها حيث لم تذكره في تدوينتها وألمحت الى "العوض"، وترافق ذلك مع الغاء متابعته وحذف صورهما معاً، كذلك قام محمود حجازي بإلغاء متابعة اسما شريف منير.

أسما شريف منير تعلق على ضجة طلاقها من محمود حجازي

ومما زاد من الشكوك حول انفصال أسما شريف منير ومحمود حجازي، هو حديثها عن تلقيها صدمات في حياتها من أقرب الأشخاص لها، وقالت في تدوينة لها:" صدمات كتير في حياتي الفترة دي عمالة تحصل والحمد لله أكيد خير طبعا بس حقيقي من أصعب الفترات اللي عديت بيها ولسه بعدي كذا شخص اتصدمت فيهم ناس قريبة أوي أوي ليا مع إنى عمري ما أذتهم لكن هما أذوني بكل سهولة..".

وكانت أسما شريف منير قد واجهت أخبار طلاقها من فترة بعدما حذفت زوجها أيضاً وصوره قبل أن تنفي طلاقها بنشر صورة معاً، وهو ما اعتبره الجمهور مجرد خلاف بينهما، وكذلك انفصلا لفترة في فترة الخطوبة، قبل أن يفاجئا الجمهور بالزواج في شهر سبتمبر عام 2018 ونشرا جلسة تصوير من اجواء الزفاف على البحر برفقة ابنة الأولى، وقبل أن تعلن أسما شريف منير انفصالها عنه اليوم.