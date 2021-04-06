شقيقة عمرو يوسف تتهم محمد رمضان بالتآمر وزوجة السقا تهاجم المنتقدين.. ردود الأفعال تتواصل بعد إيقاف مسلسل "الملك"

مسلسل "الملك أحمس" أحدث ضجة كبيرة بعد قرار إيقافه عن العرض بسبب الانتقادات، وهو ما جعل عدد من صناع العمل يدافعون عنه، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الآخرين وكذلك مها الصغير زوجة أحمد السقا وشقيقة عمرو يوسف.

شقيقة عمرو يوسف تهاجم محمد رمضان بسبب مسلسل "الملك أحمس"

وهاجمت علا شقيقة الفنان عمرو يوسف محمد رمضان، ولمحت إلى انه السبب وراء إيقاف مسلسل "الملك أحمس"، بعد تصريحه عن استعداده لتقديم فيلم عن أحمس، وقالت في تعليق لها:" وضحت الرؤيا ولا لسه اتمنى كل إلى مسك في الكام كلمة نقد اللي اتقالوا بعد وقبل عرض البرومو واقتنع أو ساهم في نشر الكلام السلبي بتسرع قبل ما يدي فرصة المشاهدة الموضوعية والنقد البناء إنه يراجع نفسه ويشوف ما وراء الستار.. توقيت فاضح نفسه بنفسه".

ولمحت أيضاً شقيقة عمرو يوسف إلى تآمر أحد الفنانين بسبب شعوره بالغيرة من عمرو يوسف، وانه السبب وراء حملة الهجوم على العمل، ودافعت عن المسلسل في تعليق لها وهاجمت المنتقدين بسبب انتقادهم للمسلسل قبل عرضه.

مها الصغير تدافع عن ابنها وعن مسلسل "الملك أحمس"

ونفس الأمر فعلته، مها الصغير زوجة أحمد السقا، والتي دعمت ابنها ياسين والذي يشارك في المسلسل، وهاجمت المنتقدين وقالت في رسالة لها على انستقرام:" الناس اللي قاعده مورهاش حاجه غير انها تهدم وتنتقد في مسلسل "الملك" وتقول انه تزييف وتزوير للتاريخ.. ده مش تزيف للتاريخ ده عمل درامي والمخرج له كل الاحقية والخيال انه يقدم الشكل الي في خياله وتقديم اشخاص ومحي اشخاص وتقديم صوره مبهرة.. ياريت نستني ونشوف وبعدين نقييم العمل بدل الدوشه الهدامة دي وهذا رأيي المتواضع..".

صناع مسلسل "الملك" يردون على الانتقادات

وعلق عدد من العاملين في المسلسل على قرار إيقاف المسلسل ودافعوا عنه ضد الانتقادات ومنهم الممثلة مها نصار والتي علقت:" كلام الناس فوق راسي من فوق سواء بالسلب أو بالإيجاب حقك تقول اللي انت عايزه بس علشان احترم كلامك لازم تكون بتتكلم صح وعن وعي ودا مبيتحققش غير بعد المشاهدة الجيدة للعمل.."، وأشادت مها نصار بالعمل وقالت إنه سيعجب المشاهدين من الحلقة الأولى، وكان ياسين السقا قد دافع عن المسلسل أيضاً ونشر رسالة على حسابه بانستقرام للرد على المنتقدين وتمنى عودة المسلسل إلى العرض مجدداً.

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل "الملك أحمس" قد قررت إيقاف عرض المسلسل لحين الانتهاء من إصلاح الأخطاء التاريخية في العمل وذلك بعد الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها المسلسل بعد عرض البرومو، خاصة انتقادات إطلالات الفنانين، ويشارك في المسلسل عدد من النجوم مثل عمرو يوسف وصبا مبارك ومها نصار وماجد المصري وريم مصطفى وغيرهم.