أحمد فهمي يكشف قصص خلافاته مع هنا الزاهد بعد الزواج وتفاصيل تصالحه مع محمد رمضان

أحمد فهمي كشف عدة أسرار عن علاقته بزوجته هنا الزاهد وكذلك عن علاقاته مع زملائه في الوسط الفني في حلقة برنامج "يوم ليك" التي حل بها ضيفاً الليلة.

أحمد فهمي يكشف قصص طريفة بسبب غيرة هنا الزاهد عليه

وتحدث أحمد فهمي في برنامج "يوم ليك" على قناة "الحياة" عن علاقته بزوجته هنا الزاهد، وقال إنه يعاملها كطفلة وكابنته، خاصة إنها تتعامل بهذه الشخصية معه، وأضاف إنه سعيد لنجاحها في أعمالها الأخيرة كانها ابنته، وكشف عدة قصص طريفة بسبب غيرتها الزائدة عليه، وقال إن هنا الزاهد تغار من حبه للكلاب في المنزل، وتشجارت معه بسبب هذا الأمر وقالت له إن الكلاب ستكون سبباً لطلاقهما في يوم من الأيام.

أحمد فهمي يكشف قصص خلافاته مع هنا الزاهد

وتحدث هنا الزاهد عن خلافاته مع هنا الزاهد بعد الزواج، وقال إن الخلافات الكبيرة بينهما كانت بعد الزواج بسبب تعارفهما واصطدام طباعهما معاً، ولكن معظم الخلافات كانت على أشياء متعلقة بديكور المنزل وبسبب غيرتها الزائدة عليه، وأضاف إن هنا الزاهد تهاتفه دائماً بالفيديو بسبب غيرتها، وانها أحياناً تغار من جمهوره ومن تواجده كثيراً مع أصدقائه مثل أكرم حسني ومصطفى خاطر، مشيراً إلى انه لا يوجد بينهما غيرة فنية أو خلافات على مستوى العمل.

أحمد فهمي يكشف تفاصيل تصالحه مع محمد رمضان

وتطرق أحمد فهمي عن علاقته بالفنان محمد رمضان، وقال إن الخلاف بينهما بدأ بسبب سوء تفاهم، وقال إن رمضان لم يفهم تصريحاته عنه من قبل حيث انه تحدث عن عدم استطاعته العمل معه بسبب اختلاف المضمون الفني بينهما ولم يقصد التقليل منه، وكذلك قال إنه لم يمنع هنا الزاهد من العمل مع محمد رمضان ولكنها اعتذرت بنفسها بسبب مساحة الدور التي لا تناسبها، واعترف أحمد فهمي بتجاوزه في حق محمد رمضان على السوشيال ميديا وقال إن بعض زملائه تدخلوا وتوسطوا بينهما لإنهاء الخلافات ومن بينهم محمد إمام وأحمد السعدني.

واتهم أحمد فهمي أحد الفنانين بإدارة حملة على السوشيال ميديا ضده وقت عرض مسلسل "رجالة البيت"، ورفض ذكر إسمه في البرنامج وقال إنه أدار حملة ممولة لتشويهه، وقال فهمي إن الأمر شجعه لتقديم أعمال قوية الفترة المقبلة من أجل إرضاء الجمهور والتسبب في غضب أعدائه ومنهم الممثل الذي قاد حمله ضده.