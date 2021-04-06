عودة المنافسة السينمائية في موسم عيد الفطر 2021.. تعرفوا على أبرز الأفلام التي تنتظر العرض

يشهد موسم عيد الفطر 2021 عودة المنافسة السينمائية بقوة، بعد إعلان عدة أفلام جاهزيتها للعرض في الموسم، بالإضافة إلى انتظار عدد آخر لتحديد موعد عرضها، ومن أبرز الأفلام المتنافسة "الإنس والجن" لمحمد هنيدي وفيلم "ثانية واحدة" لدينا الشربيني.

محمد هنيدي أول المتنافسين في موسم عيد الفطر 2021

وعلى رأس الأفلام المتواجدة في موسم عيد الفطر 2021 فيلم "الإنس والجن" للفنان محمد هنيدي، والذي طرح منذ فترة أول إعلان دعائي للفيلم بجانب بوستراته، وشوق الجمهور للفيلم والذي يدور في إطار كوميدي ورعب، واستقر محمد هنيدي على موسم عيد الفطر للعودة إلى السينما وطرح الفيلم، والذي يشارك به مجموعة من النجوم أبرزهم منة شلبي وعمرو عبد الجليل وصابرين وسليمان عيد وغيرهم، وهو من إخراج شريف عرفة.

دينا الشربيني مع مصطفى خاطر في "ثانية واحدة"

وتشارك الفنانة دينا الشربيني في أكثر من عمل سينمائي في الفترة الحالية، ولكن على رأس الأفلام التي تشارك بها فيلم "ثانية واحدة" مع مصطفى خاطر، واستقر منتج الفيلم محمد السبكي على موسم عيد الفطر لطرحه، ونشر في الفترة الأخيرة عدة بوسترات للفيلم والتي جمعت البطلين مصطفى خاطر ودينا الشربيني بالإضافة إلى برومو الفيلم.

كريم فهمي ورامز جلال وأحمد الفيشاوي في موسم عيد الفطر

وفي قائمة الأفلام الكوميدية، ينافس الفنان كريم فهمي في موسم عيد الفطر بفيلم "ديدو"، والذي كان من المقرر طرحه العام الماضي قبل تأجيله بسبب أزمة فيروس كورونا، وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي خيالي، ويشارك في بطولته عدد من النجوم مثل بيومى فؤاد وأحمد فتحى وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وهدى المفتي وغيرهم، وكذلك من المقرر ان ينافس رامز جلال في موسم عيد الفطر بفيلمه الكوميدي الجديد "أحمد نوتردام" مع غادة عادل، والذي طرح البوستر الأول له منذ فترة.

ولم يحسم عدد من النجوم حتى الآن موقفهم من المنافسة رغم انتهائهم من أفلامهم، وعلى رأسهم أحمد السقا ومنى زكي في فيلمهما "العنكبوت"، بالإضافة إلى كريم عبد العزيز الذي يشارك دينا الشربيني في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وكذلك أحمد الفيشاوي والذي انتهى من تصوير فيلمين وهما "30 مارس" مع دينا الشربيني و"قمر 14" مع خالد النبوي وغادة عادل وأحمد مالك وغيرهم.