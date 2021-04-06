رمضان 2021.. طارق لطفي يطرح برومو "القاهرة كابول" وأحمد شيبة وعمر كمال يغنيان لمسلسل محمد رمضان

مفاجآت جديدة في موسم رمضان 2021 كشفها النجوم اليوم، ومنها طرح طارق لطفي لبرومو مسلسله "القاهرة كابول"، وكشف محمد رمضان عن مغني تتر مسلسله "موسى".

طارق لطفي يطرح برومو مسلسل "القاهرة كابول"

وطرح الفنان طارق لطفي برومو مسلسله الجديد "القاهرة كابول" والذي شوق به الجمهور للمسلسل، بالأحداث والمشاهد التشويقية التي عرضها البرومو، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من الفنانين في المسلسل وعلى رأسهم خالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب وحنان مطاوع وغيرهم، وتدور قصته حول قصص تاريخية في مكافحة الإرهاب والتطرف، ويعود طارق لطفي بالمسلسل إلى موسم رمضان بعد غيابه منذ عام 2017.

محمد رمضان يكشف عن مغني تتر مسلسله "موسى"

وكشف برنامج "إي تي بالعربي" عن قيام المطرب الشعبي أحمد شيبة بغناء تتر مسلسل "موسى" لمحمد رمضان، بالإضافة إلى غناء مغني المهرجانات عمر كمال للأغنية الدعائية للمسلسل، والتي ستطرح خلال الأيام المقبلة للترويج للمسلسل قبل عرضه في موسم رمضان، وتدور قصة المسلسل في فترة الأربعينيات في صعيد مصر في فترة الاحتلال الانجليزي، ويشارك في بطولته عدد من النجوم بجانب محمد رمضان مثل سيد رجب وسمية الخشاب ومنذر رياحنة ورياض الخولي وهبة مجدي وعارفة عبد الرسول وغيرهم.

محمد إمام يكشف مقطع من أغنية تتر مسلسل "النمر"

وشوق محمد إمام الجمهور لمسلسله الجديد "النمر" ونشر مقطعاً من أغنية تتر المسلسل "أجمد ما فيكم" بصوت المطرب الشعبي رضا البحراوي، على حسابه بانستقرام، ونشر معها عدة مشاهد أكشن من المسلسل، وعلق على المقطع قائلاً:" مفاجأة بسيطة .. جزء من أغنية تتر مسلسل النمر.. أجمد ما فيكم.. رمضان 2021 إن شاء الله.. جدع اللي هيطلع حي"، ويشارك في مسلسل "النمر" عدد من النجوم مثل هنا الزاهد وبيومي فؤاد ونرمين الفقي وغيرهم.

وكشفت مؤخراً عدة مفاجآت في موسم رمضان المقبل وأبرزها مشاركة نجوم الغناء في تترات المسلسلات وأبرزهم كارول سماحة في تتر مسلسل "ضد الكسر" لنيللي كريم، وأصالة التي تشارك في غناء عدة تترات مثل مسلسل "قصر النيل" لدينا الشربيني و"حرب أهلية" للفنانة يسرا و"بنت السلطان" لروجينا، بالإضافة إلى غناء الفنانة شيرين عبد الوهاب لتتر مسلسل "لحم غزال" لغادة عبد الرازق.