قال مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور مصطفى الفقي ، إن "مركز الدكتور زاهى حواس للمصريات " بالمكتبة سيعلن عن كشف أثرى جديد ، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 10 أبريل ، بمنطقة هابو بمدينة الأقصر.
وأشاد الفقى بالجهد المبذول الذى يقوم به الدكتور زاهى حواس، وفريق العمل من العلماء والعمال المصريين، لتنفيذ الحفائر لاكتشاف أسرار وكنوز الحضارة المصرية القديمة، التى تبهر العالم أجمع ، بما يؤكد أن مصر تفتح عصراً جديداً لحماية آثارها الوطنية.
وأكد رئيس مكتبة الإسكندرية على ثراء مصر وغناها بثرواتها التاريخية والأثرية ، مشيرا إلى أن المكتبة تفخر بانتماء هذا المركز له.
مؤكدا أن ما يجرى حاليًا على أرض الأقصر هو تأكيد للوطنية المصرية ، واحترام للتراث.
وأشار الفقى إلى أن هذا الكشف سيساهم فى كشف الغموض عن حقب مختلفة، موضحا أن كل اكتشاف جديد يزيل الغطاء عن كثير من المعلومات والمعارف التى لم تكن متاحة من قبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكتبة الإسكندرية تعلن عن كشف أثرى جديد بالأقصر السبت المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.