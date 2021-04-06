نجوم "نسل الأغراب" يحتفلون بانتهاء تصويره وتامر حسني يغني للمسلسل بدلًا من أنغام .. بالصور

"نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، يعتبر من أبرز الأعمال الدرامية المصرية المنتظر عرضها في شهر رمضان المقبل، الذي يفصلنا عنه أسبوع واحد فقط، خاصة وأنها المرة الأولى التي يجتمع فيها الثنائي في مسلسل تلفزيوني.

تامر حسني يغني تتر "نسل الأغراب"

وقبل ساعات أعلن أحمد السقا ومخرج المسلسل محمد سامي، عن غناء النجم المصري تامر حسني تتر المسلسل والأغاني الموجودة داخل الحلقات، حيث نشر سامي عبر انستجرام، صورة تجمعه بتامر حسني والسقا وعلق قائلًا: "تكتمل كتيبة نسل الأغراب بنجم الوطن العربي الأول، النجم الكبير تامر حسني وش السعد اللي اكتشفني في مسلسلي الأول آدم واللي قدمني للجمهور العظيم وأول واحد دعمني، تامر يغني تتر نسل الأغراب و الرباعيات، ربنا يخليك ليا يا تيمو ودايما في ظهري يا صاحبي يا جدع يا كبير".

أما أحمد السقا فقد نشر صورة تجمعه مع تامر ومخرج المسلسل ورحب بصديقه لانضمامه إلى "نسل الأغراب" من خلال غناء تتر المسلسل، وهو ما جعل الأخير يرد على تلك الفرصة، فقال تامر في رده: "مسلسلك مسلسلي يا صاحبي يا نجم النجوم، نورتني انت وابني اللي كان واحشني المخرج الكبير محمد سامي".

محمد سامي يستبدل أنغام بتامر حسني في "نسل الأغراب"

ويعتبر ذلك بمثابة أول تعاون مع بين تامر حسني والسقا بعد تصالحهما رسميًا والذي تم ضمن فعاليات الدورة الماضية من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عندما أكد السقا في تصريحات تلفزيونية عن وجود خلاف بينه وبين زميله بسبب كتابة اسمه ضمن قائمة أبطال فيلم "الفلوس" وليس ظهوره كضيف شرف.

ويأتي تقديم تامر حسني تتر مسلسل "نسل الأغراب" بعد الجدل الذي حصل مؤخرًا عقب إعلان المخرج محمد سامي عن اعتذاره للمطربة أنغام عن غناء التتر نظرًا لأن الأغاني التي اقترحتها له لم تكن مناسبة للعمل، وهو ما أثار استفزاز بعض من محبي النجمة أنغام الذين تداولوا تصريحات أيضًا من المقربين من المطربة المصرية عن أنها دوت الخليج من اعتذرت عن تقديم أغاني المسلسل وليس العكس.

"نسل الأغراب" أول مسلسل ينتهي تصويره قبل رمضان 2021

في السياق نفسه انتهى فريق عمل المسلسل من تصويره قبل ساعات، ليصبح العمل الأول الذي انتهى تصويره مبكرًا قبل أيام من رمضان، على عكس باقي الأعمال المتنافسة هذا العام والتي تواصل التصوير حتى نهاية الشهر الكريم، وبخلاف مسلسل "القاهرة كابول" الذي انتهى صناعه من تصويره العام الماضي، من أجل المشاركة في رمضان 2020، قبل أن يتم تأجيل العمل لموسم هذا العام.

واحتفل محمد سامي بانتهاء التصوير وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "ولله الحمد، فركش مسلسل نسل الأغراب"

مسلسل "نسل الأغراب" من بطولة عدد من النجوم بجانب أمير كرارة وأحمد السقا وأبرزهم نجلاء بدر ومي عمر ومحمد دياب وأحمد مالك وإدوارد وفردوس عبد الحميد ومحمد مهران وريم سامي وأحمد داش ومحمد جمعة وغيرهم، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة "سينرجي".

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل "نسل الأغراب" البرومو الرسمي للعمل على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا والذي أحدث تفاعل كبير بين الجمهور بعد الكشف عن ملامح العمل الذي يجمع لأول مرة أمير كرارة مع أحمد السقا، وعرض البرومو لقطات مشوقة لأبطال المسلسل بالإضافة إلى مشاهد الأكشن والمطاردات والمعارك في العمل، لكنه أيضًا أثار بعض الانتقادات بسبب طريقة حديث بعض الأبطال ومظهرهم.