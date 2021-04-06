احمد فلوكس ينشر صوراً لـ تامر حسني قبل 20 عاماً ويعلق :"أيام الكحرته".. هل قصد إحراجه؟

احمد فلوكس ينشر صوراً لـ تامر حسني تعود الى فترة ما قبل 20 عاماً، وتحديدا الى فترة دراستهما معاً، مسترجعا ذكرياته برفقته أيام الدراسة و"ايام الكحرتة" وفق تعليقه، وبدا النجم تامر حسني بملامح مختلفة جدا عن اليوم، فهل قصد احمد فلوكس احراج زميله تامر حسني بهذه الصور القديمة؟.

احمد فلوكس ينشر صوراً صادمة لـ تامر حسني

احمد فلوكس فاجأ متابعيه عبر حسابه على انستغرام بالكشف عن مجموعة صور له برفقة زميله تامر حسني حيث كانا يدرسان معاً في منزل والده أثناء دراستهما الجامعية، أي قبل 20 عاماً وأكثر، وبدا الثنائي بمرحلة عمرية عشرينية وبملامح مختلفة جدا مقارنة باليوم.

وظهر تامر حسني في احدى الصور وهو يجلس داخل المكتبة ويراجع دروسه وبدا لافتا اعتماده الشعر الطويل، وظهر بوجه نحيف مع الذقن والشوارب الخفيفة، وفي صورة أخرى أطل وهو يعزف على الغيتار وكان الى جانبه احمد فلوكس حيث كان يمضيان وقتا مسلياً بالعزف الموسيقي.

احمد فلوكس اكتفى بالتعليق على الصور قائلاً :" انا و تامر ايام الكحرته ،،، ايام الجامعه وسط كتب ابويا.... احلي ايام".

وتفاعل المتابعين بشكل واسع مع الصور خاصة بسبب تغير ملامح تامر حسني الذي يبدو اليوم مختلفا تماما وأكثر وسامة في ظل اتهامات الجمهور سابقا له بإجرائه لعمليات تجميل.

اما آخرون فوجهوا الانتقادات لأحمد فلوكس متسائلين عن المناسبة التي دعته لنشر هذه الصور الخاصة لهما، كما سألوه عما اذا كان أخذ موافقة من تامر حسني أم انه أراد احراجه بصور قديمة من ماضيه يبدو فيها بشكل مختلف، كما توقف البعض عند صداقتهما متسائلين بأن كليهما لا يتابعان بعضها حاليا على السوشيال ميديا ولم يسبق لهما أن افصحا عن صداقة تربطهما او ظهرا بأي صور لهما معاً.

وايضا، تفاعل بعض النجوم مع الصور وبينهم الفنانة بشرى التي ابدت دهشتها بهذه اللقطات وعلقت قائلة :"ياااااه"، وفي تعليق آخر كتبت :" ايام ما كنت حمل و ديع وصوتك ما يتسمعش...ايام العز".

تامر حسني يرد على احمد فلوكس

تامر حسني بدوره فاجأ الجمهور برده على احمد فلوكس من خلال اعادة نشر الصور عبر حسابه على ستوري انستغرام وأرفق ذلك بتدوينات حكى فيها قصة هذه الصور.

وكتب على الصورة التي يعزف فيها على الغيتار : "بما إن فلوكس نزل صور الكحرته، هحكيلكم حكايتها أصلا، مش عارف إزاى نجحنا فى كلية إعلام أنا وفلوكس هنا بقى كنت طول الليل والنهار بعمل ألحان محدش بيسمعها غير فلوكس".

وتابع تامر: "وطبعا اهتمامه بغنايا وألحاني واضح جدا فى الصورة، وهو كان فلوكس العاطفي ليل نهار حب فى التليفونات ومفيش مذاكرة لحد ما أبوه حبيب قلبى دخل شنقه بالسلك ده وأنا اخدتلي واحدة بالسماعة دي على دماغي".

كما علق على الصورة التي يجلس فيها في المكتبة وهو يكتب على احد الدفاتر فقال :"والصورة اللي تحسوا أن أنا فيها نجيب محفوظ دى، كانت تمويه عشان أبوه أول ما يدخل يلاقينى فى السليم وأحمد يتروق لوحده، حبيبي يا لوكس أحلى أيام والله، سلملي على بابا جدا وقوله ضربة السماعة طمرت أهيه".

أحمد فلوكس في "سفينة نوح"

على صعيد فني، يستأنف أحمد فلوكس تصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" في الفترة المقبلة مع الفنان الأردني منذر رياحنة، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري.

اما آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس، فكان فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين.