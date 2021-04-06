أول ظهور للإعلامية الكويتية ماما أنيسة بعد أزمتها الصحية .. فيديو

ماما أنيسة أو أنيسة جعفر، الإعلامية الكويتية حلت ضيفة على برنامج "ليالي الكويت" المعروض على تليفزيون الكويت، في أول ظهور لها بعد وعكتها الصحية الأخيرة وانتشار العديد من الشائعات التي ردت عليها الإعلامية الشهيرة أثناء اللقاء.

أول ظهور للإعلامية الكويتية ماما أنيسة

ماما أنيسة الإعلامية الكويتية ظهرت لأول مرة على شاشة "تليفزيون الكويت" بعد أزمتها الصحية الأخيرة، والتي تسببت في دخولها إلى المستشفى لأيام، وتحدثت الإعلامية الكويتية عن الشائعات التي طاردتها في فترة مرضها، وأكدت أن حالتها الصحية في ذلك الوقت ربما كانت سببا في زيادة التفاعل مع شائعة وفاتها، وأشارت إلى اللحظات الصعبة التي مرت عليها بسبب خوفها من وصول الشائعات إلى شقيقتها.

فقالت ماما أنيسة: "أعرف أنني غالية عند أهل الكويت، ما يؤلمني هو انتشار الشائعات، من الممكن أن حالتي الصحية وقتها ووجودي في المستشفى ساعد على اعتقاد البعض أن الشائعة صحيحة، وكنت أخشى على شقيقتي إذا وصلت لها هذه الشائعة لكونها انتشرت بشكل سريع، خصوصا أن ابناء شقيقتي عرفوا بها وتواصلوا معي، فحدث نوع من الارتباك".

رسالة الإعلامية ماما أنيسة لمروجي شائعة وفاتها

ماما أنيسة الإعلامية الكويتية وجهت رسالة لمروجي مثل هذه الشائعات، وتعجبت من محاولة البعض تحقيق سبق بسبب نشره مثل هذه النوعية من الأخبار فقالت: "طول عمر أحب أهل الكويت، وخشيت أن أسبب لهم كل هذا الألم لكن أقول لمصدر هذه الشائعة الله يهدي، فالموت ليس وسيلة لتحقيق سبق صحفي، لن أقول الله يسامحهم بل الله يهديهم"، وتسببت الأزمة الصحية للإعلامية أنيسة جعفر في جدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب انتشار شائعة وفاتها، لكن سعى العديد من المقربين منها نفي هذه الشائعة وكان من بينهم الإعلامية فجر السعيد التي نشرت تغريدة كشفت من خلالها تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية الكبيرة.

النجوم يساندون الإعلامية ماما أنيسة في وعكتها الصحية

وطلب العديد من النجوم الدعاء للإعلامية "ماما أنيسة" بعد دخولها المستشفى في شهر مارس الماضي حيث نشر العديد منهم رسائل الدعاء لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكان من بين النجوم الفنان حبيب غلوم الذي طالب بالدعاء للإعلامية الكويتية فكتب عبر حسابه على "تويتر" تغريدة قال فيها: "ماما أنيسة سيدة الإعلام الخليجي منذ 1957 تطلب دعواتكم لها بالشفاء يا كرام.. أجر وعافية عزيزتي ما تشوفين شر يا رب"، كما نشرت كذلك الإعلامية مي العيدان دعاء لها وتمنت لها الشفاء العاجل فكتبت: "أم الكويت كلها، الله يشافيچ ويعافيچ ويقومچ بالسلامة، ويلبسچ ثوب الصحة والعافية، يارب انك تشفيها، وتشفِ كل مريض شفاءاً عاجلاً لايغادر سقماً".