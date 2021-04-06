السلطنة تتأهل إلى ربع نهائي البطولة الدولية الخامسة للمناظرات

نزوى -العمانية:

تأهلت السلطنة ممثلة في فريق تعليمية محافظة الداخلية إلى الدور ربع النهائي في البطولة الدولية الخامسة للمناظرات التي تنظمها دولة قطر عبر الاتصال المرئي بمشاركة ٣٩ دولة، وتمكّن ممثل السلطنة في الجولة الأولى من الفوز على فريق بريطانيا ليتأهل إلى الجولة الثانية ويتمكن أيضًا من الفوز على منافسه فريق النمسا ويتأهل للجولة الثالثة ويفوز على السويد.

وفي الجولة الرابعة تقابل فريقنا الوطني مع منتخب لبنان وفاز عليه ليتأهل إلى الدور ربع النهائي، وقد مثّل فريق محافظة الداخلية في البطولة الوطنية الخامسة للمناظرات الطالبة جنان بنت سيف الهنائية من مدرسة بسياء للتعليم الأساسي والطالبة شهد بنت مهنا الربخية من مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي والطالبة ريم بنت سعيد القصابية من مدرسة بسياء للتعليم الأساسي والطالبة قداس بنت عبدالله الريامية من مدرسة صفية أم المؤمنين للتعليم الأساسي برفقة المدربة أماني بنت سعيد الراسبية والمدرب خميس بن سعيد السيابي والمدربة منى بنت محمود البوسعيدية.

وتأتي البطولة من أجل تعزيز التواصل باللغة العربية لدى الطلبة وتعزيز ثقافة الحوار والفن التناظري بينهم وصقل المواهب الإبداعية وإطلاقها إلى جانب تعزيز الثقة بالنفس لدى الطلبة.

وعن الاستعدادات قالت أماني بنت سعيد الراسبية مدربة فريق تعليمية الداخلية إن الاستعداد للبطولة بدأ منذ شهرين للتحضير للمشاركة في البطولة الوطنية الخامسة وبعد تحقيق المركز الأول للبطولة تم التأهل لتمثيل السلطنة في البطولة الدولية الخامسة للمناظرات بقطر، حيث بدأت الاستعدادات لتهيئة الطلبة في البطولة من خلال اللقاءات الودية والحلقات التدريبية واللقاء بمختصين للإثراء المعرفي في المجالات المختلفة. الجدير بالذكر أن المنافسة النهائية للبطولة الدولية الخامسة للمناظرات تقام اليوم الأربعاء.

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