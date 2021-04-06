أمسية تشكيلية بالمديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بشمال الباطنة

صحار من. يحيى بن سالم المعمري:

أقامت المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة شمال الباطنة مساء أمس الأول أمسية فنية في مجال الفن التشكيلي عبر برنامج جوجل ميت بمشاركة الفنان التشكيلي السعودي محمد الشهري الذي استعرض تجربته الفنية وتحدث عن كيفية صياغة اللوحة واستخدام الألوان بالإضافة إلى بعض الحوارات والحلقات الخاصة بالفنون التشكيلية التي قدمت الإضافة المناسبة للفنانين المشاركين .. أدار الأمسية محمد البلوشي المشرف التربوي بوزارة التربية والتعليم. وتسعى المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بشمال الباطنة إلى تشجيع كافة أبناء المحافظة والمتخصصين في مجال الفن التشكيلي للمشاركة في الفعاليات التدريبية والبرامج والأنشطة والفعاليات السنوية لتحقيق العديد من الأهداف التي تدعم الفنانين التشكيليين وتساعد على ترسيخ القواعد والمفاهيم والأفكار الفنية ..يذكر أن المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بالمحافظة ستقيم العديد من البرامج والحلقات التدريبية خلال شهر رمضان عبر برامج التواصل الاجتماعي في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) .

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