«كتاب وأدباء جنوب الشرقية» تناقش تاريخ الحركة القومية العربية فـي الخليج

بالتعاون مع جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون صور من ـ عبدالله بن محمد باعلوي :

نظمت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة في لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية وبالتعاون مع جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون جلسة حوارية افتراضية عبر الاتصال المرئي بعنوان تاريخ الحركة القومية العربية في الخليج العربي 1948-1968م”، حيث شارك في تقديم الجلسة الدكتورة رنا بنت حمدان الضويانية كاتبة وباحثة في التاريخ وأدارها يونس بن جميل النعماني كاتب وباحث في التاريخ، وتضمنت الجلسة العديد من المحاور تناولت العوامل والإرهاصات التي أدت إلى نشوء حركة قومية عربية ومساهمة الثقافة في إيجاد أرضية خصبة للحركة القومية العربية، وبداية التنظيمات القومية العربية في منطقة الخليج العربية وظهور الأحزاب السياسية مثل: حزب البعث العربي الاشتراكي، ثم حركة القوميين، والفكر الناصري، وموقف هذه التنظيمات القومية في الخليج العربي من القضايا العربية.

كما ذكرت الدكتورة رنا الضويانية عددا من القضايا خاصة بعد الحرب العالمية الثانية ، منها قضية العرب الأولى القضية الفلسطينية، والعدوان الثلاثي على مصر عام 1956، والوحدة العربية السورية المصرية في 1951 ، ومحاولات الوحدة الثلاثية عام 1963 .. ثم سلطت الضوء حول أسباب انحسار الحركة القومية العربية بشكل عام، وأسباب .

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