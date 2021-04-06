«امرأة» .. معرض افتراضي للفنانة الإيرانية سيما سردارزهي

مسقط ـ «الوطن»:

تنظم الجمعية العمانية للفنون التشكيلية اليوم الأربعاء معرضا إفتراضيا تحت عنوان (امرأة) للفنانة التشكيلية الإيرانية سيما سردارزهي، حيث يتم عرض الأعمال في قاعة إفتراضية عبر الرابط الإلكتروني الذي سيتم نشره في منصة الإنستجرام الخاصة بالجمعية العمانية للفنون التشكيلية، وتتضمن 20 عملا فنيا بمختلف الاساليب الفنية المعروفة. وتعتبر الفنانة التشكيلية سيما سردارزهي من أبرز الفنانات التشكيليات الإيرانيات ولها العديد من المشاركات الفنية من المعارض الشخصية والمشتركة وحصلت على العديد من الجوائز على المستوى العالمي، ويأتي المعرض ضمن أهداف الجمعية في مد جسور التواصل وتبادل المعارف الفنية بين الفنانين العمانيين ونظرائهم حول العالم وذلك بهدف إثراء الفكر الفني وفتح آفاق جديدة والإضافة عليها نحو تحقيق مزيد من الإبداع الفني في الساحة الفنية العمانية. وعبرت الفنانة في أعمالها المعروضة عن أغوار النفس البشرية وخاصة ما يتعلق بالمرأة، وقضاياها وحالاتها في سياق المجتمع ، بأسلوب تعبيري لتلتقط لحظات الدهشة والجمال في عالم المرأة من زوايا مختلفة وعميقة.

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