أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان سيد عثمان، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك». وكتب الفنان منير مكرم، عبر حسابه بـ«فيس بوك» قائلًا: الدوام لله، الفنان سيد عثمان. ولم يذكر منير مكرم، أي تفاصيل تتعلق بسبب الوفاة أو موعد الجنازة ومكان ووقت تشييع الجثمان. قدم الفنان سيد عثمان، ما يقرب من 80 عملا فنيا، منها «العصيان، خاتم سليمان، طيري يا طيارة، اغتيال شمس، العمدة هانم، محمود المصري، أسمهان»، وبرع في تقديم أدوار رجل الأعمال والشخص الفاسد.

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