سعد الصغير يثير الجدل بعد إعلان ارتباطه للمرة الثانية وزوجته الأولى مصدومة .. فيديو وصور

سعد الصغير أثار جدلا واسعا في الساعات الماضية بعد الإعلان عن زواجه للمرة الثانية من الفنانة المصرية برلنتي عامر، حيث ردت نور الهدى زوجة الفنان المصري الأولى على الخطوة التي قام بها زوجها.

سعد الصغير يعلن زواجه من الفنانة برلنتي عامر

سعد الصغير كشف في الأيام الماضية زواجه من الفنانة برلنتي عامر التي نشرت عبر حسابها على "فيس بوك" فيديو للفنان المصري وهو يحتفل معها بعيد ميلادها، حيث أكد سعد الصغير على ارتباطه بها في الفيديو فقال: "برلنتي، كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبة قلبي.. مراتي برلنتي عامر بقولك كل سنة وانتي طيبة، أنت وش الخير عليا"، برلنتي عامر تعرضت لهجوم بعد انتشار فيديو اعتراف سعد الصغير بالزواج منها، حيث اعتبر البعض أن زواجهما جاء لرغبتها في الشهرة.

برلنتي عامر ردت على هذا الهجوم برسالة جديدة نشرتها عبر حسابها على "فيس بوك" وأكدت أنها ليست بحاجة إلى الشهرة، وأنها قدمت العديد من الأدوار المهمة خلال مسيرتها الفنية فكتبت: "بالنسبة للناس اللي بتقول اتجوزت سعد علشان يشهرني، أنا مَش محتاجة شهرة علشان الحمد لله بيقولوا عني ممثلة شاطرة جدا، وتاريخي يتكلم من قبل ما أعرف سعد بسنين بس هو جوزي وحبيبي ودة شرف ليا وسعد مضفش لتاريخي الفني ودي أعمالي حتى لو دور تاني أو تالت أنا بيرلنتي عامر والتاريخ يتكلم".

زوجة سعد الصغير الأولى ترد على خبر زواجه بصورة لابنائهما

سعد الصغير بعد انتشار فيديو اعترافه بزواجه للمرة الثانية نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة تجمعه بزوجته الأولى وأم اولاده نور الهدى، واحتفل ايضا بعيد ميلادها فكتب: "زوجتي وحبيتي وعشره العمر كل سنة وانتي بخير وبصحة وبسلامة بمناسبة عيد ميلادك ودايما معا طول العمر وربنا يكرمك ويطول في عمرك ودايما في حياتنا يارب"، محاولة سعد الصغير لتخفيف حدة خبر زواجه الثاني على زوجته فشلت حيث عبرت زوجته الأولى عن حزنها لما قام به زوجها ووجهت هجومها عليه وعلى زوجته الثانية، كما نشرت صورة تجمعها مع أبنائها عبر حسابها على "فيس بوك" فكتبت: "عمرى وحياتى ودنيتى بحمد ربنا انى فعلا عرفت اربى رجاله اتشرف بيهم سندى وعمرى كلو دول تربيتى وشقى عمرى كلو توتى وحودة ومنه ومودى يارب يدينى طولت العمر وافرح بيكو واعيش واربي عيالكو زى ماربتكو".

معلومات عن الفنانة برلنتي عامر

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برلنتي عامر عامر شاركت في العديد من الأعمال في السنوات الماضية منها مسلسل "ولاد إمبابة" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وهو العمل الذي شارك في بطولته أيضا الفنان سعد الصغير، كما شاركت في كل من مسلسل "هربانة منها" مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ومسلسل "سقوط حر" مع الفنانة نيللي كريم، وكان سعد الصغير قد احتفل بحفل خطوبة نجله الأكبر محمود سعد الصغير الشهر الماضي حيث نشر صورة تجمعه بنجله وخطيبته عبر حسابه على "انستجرام"، وكتب تعليقا عليها قال فيه: "ألف ألف مبروك ياحوده ابني الكبير وصاحبي واخويا وحبيبي وعقبال ما شوف اولادك ياحبيبي وربنا يخليكو لبعض ياحبيبي ويحميك".