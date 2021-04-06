توضيح من صناع مسلسل "موسى" ردًا على الهجوم بسبب مشهد قتل الحصان

"موسى" العمل الدرامي المنتظر للفنان محمد رمضان والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، يواجه أزمة بعد حملة الهجوم عليه بسبب بعض المشاهد القاسية التي ظهرت في الإعلان الدعائي له في الأيام الماضية.

هجوم على مسلسل "موسى" بسبب مشهد قتل الحصان

تسبب أحد مشاهد مسلسل "موسى" لمحمد رمضان في إثارة جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت بعض الدعوات من أجل مقاطعة العمل وعدم مشاهدته في شهر رمضان، ويعد هذا الهجوم على العمل الجديد بسبب مشهد ظهر فيه الفنان رياض الخولي وهو يطلق النار على حصان، المشهد اعتبرته حملة "رفق" المهتمة بحقوق الحيوان رسالة عنف غير مبررة قد تؤثر على نفوس الأطفال.

ونشرت الحملة بيانا عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" حول رفضها لهذا المشهد فجاء البيان: "نطالب بتوضيح عاجل من الشركه المنتجة، في برومو مسلسل (موسى) يظهر احد نجوم العمل وهو يتهم الحصان قائلا: (انت خاين لازم تموت) وتم إكمال المشهد بإطلاق عيار ناري تجاه الحصان كما هو واضح وفي ذات اللحظة يندفع الحصان للخلف بقوه ويسقط بشكل قاسي علي الارض".

وأضافت: "ايا كان طبيعة المشهد والهدف منه في مجتمع يعاني من العنف تجاه المخلوقات الضعيفة برغم انه غير مفهوم ما نوع الخيانه التي من الممكن ان يقوم بها ذلك الكائن الجميل وانها جمله تقع تحت بند ال شو لإظهار جحود الشخصيه إلا أن تطبيقها تجاه حيوان هو امر خاطئ تماما ورسالة عنف غير مبرره، ذلك المشهد حقيقي له تأثير سلبي علي نفوس الاطفال هنشوف صداه خلال الأيام القادمة حقيقي".

مطالبات بحذف المشهد من مسلسل "موسى"

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حملة "رفق" طالبت الشركة المنتجة للمسلسل بضرورة الرد، وطالبت بحذف هذا المشهد من المسلسل الذي أكدت أنه يجب أن يكون عمل ينشر السلم والتآلف مع المخلوقات، فقالت الحملة في بيانها: "مشهد مؤلم ليس له أي قيمة الا نشر العنف كالمعتاد من أعمال نجم المسلسل، نتمنى حذف ذلك المشهد من العمل الفني الذي يجب أن تكون له رسالة نحو نشر السلم والتآلف مع مخلوقات الله وليس نشر العنف نتمني وجود رد من الشركة المنتجة وسنتابع خلال الأيام القادمة رد فعل الشركة آملين في رد يحترم حقوق مخلوقات الله، وايا كان طبيعة المشهد في العمل الفني تكون رسالته نحو السلم وليس الاستقواء علي مخلوقات الله شارك واعترض".

حقيقة قتل حصان في مسلسل "موسى"

أحد الأطباء يدعى حاتم ستين نشر عبر حسابه على "فيس بوك" توضيحا يكشف فيه تفاصيل المشهد، حيث أوضح أن الحصان لم يتم قتله بل تم تخديره في هذا المشهد فكتب: "توضيح بخصوص مشهد قتل الحصان وسقوطه بشكل صادم: تم الاتصال بى من قبل السايس الذى كان مع الحصان (محمود) ابلغنى انهم استخدموا الحصان الخاص به و اسمه (مروان) فى هذا المشهد وكان تحت اشراف طبيب بيطرى لتخديره فى هذا المشهد و الحصان فى حالة جيدة.. وجب التوضيح.. بعد قليل سأقوم برفع صورة للحصان مروان الآن حتى يطمئن قلوب الجميع"، كما نشر فيديو يظهر في الحصان الذي ظهر في المسلسل وهو بحالة جيدة ليطمئن الجمهور على حالته.

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مسلسل "موسى" يشارك في بطولته بجانب محمد رمضان وسمية الخشاب، كل من عبير صبري، ورياض الخولي، وسيد رجب، وصبري فواز، ومنذر رياحنة، وهبة مجدي، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبد الرسول، وأمير صلاح الدين، وضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.