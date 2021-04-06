فيديو شكران مرتجى ترد على انتقادات تغير ملامحها: "أكيد مو كل أسبوع بعمل عملية تجميل!"

شكران مرتجى النجمة السورية كانت قد أثارت الجدل بسبب ملامحها المتغيرة خلال الفترة الماضية، بعدما نشرت عدة صور لها وتفاعل معها الجمهور لكنهم علقوا على ملامحها المختلفة تمامًا عما اعتادوا عليها من قبل، بل واتهمها البعض بكونها خضعت لعدة عمليات تجميل كانت السبب في هذا الأمر.

شكران مرتجى تعلق على تغير ملامحها

شكران مرتجى قررت الرد على كل التعليقات التي اتهمتها بالخضوع لعمليات تجميل، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها بانستجرام، ولفتت إلى أنها تتعرض دائمًا إلى اتهامها بإجراء عمليات تجميل جديدة، وهو ما جعلها تحرص على التعليق على الأمر، وتتحدث عن أن زاوية التصوير وطرق المكياج المختلفة قد تتسبب في تغيير الملامح، وليس بالضرورة أن تكون قد خضعت لعملية تجميل.

هل خضعت شكران مرتجى لعملية تجميل؟

وظهرت النجمة السورية في الفيديو وهي تستعد لوضع المكياج، وعلقت قائلة: "بعرف إنكم راح تعلقوا على الفيديو يلي راح نزله على انستجرام، إنه يا لطيف شو عاملة عمليات تجميل، فحبيت إني أصور لكم قبل المكياج كيف أنا، بشان تعرفوا إنه طريقة المكياج كتير بتغير بشكل الفنانة".

وأضافت: "أكيد مو كل أسبوع بعمل عملية تجميل، في شي إسمه كونتور، في شي إسمه زاوية كاميرا، في شي إسمه رسمة عين، هاي دوت الخليج كل القصة.. أنا بشبه حالي أنا شكران مرتجى متل ما أنا بس دوت الخليج عملية مكياج وشكرًا".

أحدث أعمال شكران مرتجى

في سياق آخر، تشارك شكران مرتجى في موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل "الكندوش" الذي يلعب بطولته نخبة كبيرة من ألمع نجوم الدراما السورية وأبرزهم أيمن زيدان وسلاف فواخرجي، وسامية الجزائري، وصباح الجزائري، وكندة حنا وأيمن رضا وحسام تحسين بيك وزهير عبد الكريم وأحمد الأحمد وأحمد رافع، والعمل من تأليف حسام تحسين بيك، وإخراج سمير حسين، وهو مأخوذ من واقع البيئة الشامية، ويروي قصة حي دمشقي ويتضمن مجموعة من المقطوعات الموسيقية الشامية، التي كانت رائجة في الزمن الماضي.

كذلك تشارك شكران مرتجى في بطولة مسلسل "حارة القبة" الذي يتناول فترة الاحتلال العثماني لبلاد الشام، ويلعب بطولته أيضًا مجموعة من النجوم منهم عباس النوري، سلافة معمار، فادي صبيح، خالد القيش، محمد حداقي، نادين تحسين بيك، صباح الجزائري وآخرين.