أصالة تعتذر لأنغام بعد عامين من المقاطعة: "أخطأت التّقدير"

أصالة وجهت رسالة للفنانة أنغام تعتذر فيها عن خلافها الأخير والذي تسبب في مقاطعة بين الثنائي منذ عام 2019، كما اعتذرت الفنانة السورية لابناء الفنانة أنغام ولاقى موقف أصالة تفاعلا كبيرا بين متابعيها وزملائها.

أصالة تقدم اعتذارها لأنغام بعد عامين من الخلاف

أصالة نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة للفنانة أنغام مع ابنائها عمر وعبدالرحمن، أكدت من خلالها على اعتذارها عن الخلاف الذي وقع بينهما في الفترة الماضية بسبب زواج الفنانة أنغام من الموزع أحمد إبراهيم الذي كان متزوجا من ابنة شقيق طارق العريان زوج الفنانة أصالة السابق، وتسبب الأمر في القطيعة بينهما.

أصالة قدمت اعتذارها لأنغام بدون مقدمات وأكدت أنها اخطأت التقدير، كما اعتذرت أيضا لكل من عمر وعبدالرحمن عن ما فعلته، وأعربت أصالة عن تقبلها لأي رد فعل من قبل الفنانة أنغام فيما يخص هذا الاعتذار، وأشارت إلى أنها كان من المفترض أن تكون دوت الخليج وأنغام سندا في كافة الظروف فكتبت أصالة في تعليقها: "بدون مُقدّمات بدّي قدّم إعتذار للغالية الصّديقة دائماً أنغام عنّ ماصدر منّي وأنا أخطأت التّقدير ..وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبد الرّحمن على اللي صار .. لو شو ماكان ردّ نغّومه أنا بقبل وبقدّر ..وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ماكانت سند لبعض".

أصالة عن اعتذارها: "تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّه"

أصالة عبرت أيضا عن شعورها بالراحة بعدما قدمت هذا الاعتذار للفنانة أنغام، وأكدت أن هذا الاعتذار كان لديها رغبة في تقديمه منذ فترة فقالت: "كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّه"، وقد لاقى موقف الفنانة أصالة إعجاب العديد من متابعيها وكذلك زملائها في الوسط الفني من بينهم الفنانة رانيا يوسف، ودرة، وكانت الفنانة أصالة قد نشرت العام الماضي صورة تجمع نجلها خالد الذهبي مع عمر عارف ابن الفنانة أنغام في إشارة اعتبرها البعض بادرة للتصالح بينهما وعلقت عليها قائلة:"صورة حضارية".

سر خلاف الفنانة أصالة وأنغام

انتهت علاقة صداقة أنغام بأصالة بعد زواج الأولى من الموزع أحمد إبراهيم في عام 2019، والذي كان متزوجاً من ابنة شقيق طارق العريان طليق اصالة، وهو ما تسبب في غضب أصالة وانحيازها لعائلة زوجها وقتها، وتبادلا التصريحات الهجومية في ذلك الوقت، بعد فترة من صداقتهما العلنية ومشاركتهما في عدة حفلات معاً، وتوقع البعض أن تعود صداقتهما وعلاقتهما بعد طلاق أنغام من أحمد إبراهيم ، وطلاق أصالة من زوجها طارق العريان.