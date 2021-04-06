أنغام ترد على رسالة اعتذار أصالة لها: "كلنا بنغلط وعفا الله عما سلف"

أنغام ردت على اعتذار أصالة لها اليوم على انستقرام، وأعلنت التصالح معها بعد فترة من الخلافات والقطيعة، ونشرت أنغام رسالة إلى أصالة عبر حسابها بانستقرام.

أنغام تقبل اعتذار أصالة العلني لها

ونشرت الفنانة أنغام صورة لرسالة أصالة إليها على انستقرام، والتي وجهت بها أصالة اعتذار إلى أنغام بسبب خلافاتهما القديمة وقطيعتهما، وتقبلت أنغام سريعاً اعتذار أصالة وردت على رسالتها على انستقرام وقالت:" كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك ان عندك شجاعة الإعتذار وبرغم كل اللي حصل ماقدرش غير اني اقبل اعتذارك وعفا الله عن ما سلف".

أصالة تعتذر لأنغام بعد خلافاتهما القديمة

وكانت أصالة قد فاجأت الجمهور اليوم بنشر صورة لأصالة مع أبنائها على حسابها بانستقرام، ووجهت لها رسالة اعتذار وأعلنت رغبتها في التصالح معها، وقالت في رسالتها:" بدون مُقدّمات بدّي قدّم إعتذار للغالية الصّديقة دائماً أنغام عنّ ماصدر منّي وأنا أخطأت التّقدير.. وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبد الرّحمن على اللي صار.. لو شو ماكان ردّ نغّومة أنا بقبل وبقدّر.. وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ماكانت سند لبعض.. كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّة".

ولاقت رسالة أصالة لأنغام تفاعل كبير من الجمهور وزملائها الفنانين بسبب جرأتها ومبادرتها بالصلح مع أنغام بعد عامين من القطيعة بينهما، وعلق عدد من النجوم على رسالة أصالة ومنهم درة ورانيا يوسف وكذلك ابنة أصالة شام الذهبي التي أبدت اعجابها بمبادرة والدتها، وأشاد الجمهور بموقف أصالة واعتذارها العلني لأنغام، قبل أن ترد الأخيرة سريعاً وتتلقى الإشادة أيضاً بسبب قبولها الاعتذار وهو ما نال إعجاب الجمهور.

إنتهاء خلافات أصالة وأنغام بعد عامين من القطيعة

وانتهت بذلك خلافات أصالة وأنغام الشهيرة، والتي استمرت لعامين، وبدأت بعد زواج أنغام من الموزع أحمد إبراهيم في عام 2019، والذي كان متزوجاً من ابنة شقيق طارق العريان طليق اصالة، وهو ما تسبب في غضب أصالة وانحيازها لعائلة زوجها وقتها، وتبادلا التصريحات الهجومية في ذلك الوقت، بعد فترة من صداقتهما العلنية ومشاركتهما في عدة حفلات معاً، وتوقع البعض أن تعود صداقتهما وعلاقتهما بعد طلاق أنغام من أحمد إبراهيم ، وطلاق أصالة من زوجها طارق العريان، وهو ما حدث اليوم برسائلتهما المتبادلة على انستقرام.