كندة علوش تدعم زوجها عمرو يوسف بعد إيقاف مسلسله والنجوم يدشنون حملة للتضامن معه

مسلسل "الملك أحمس" مازالت أزمته مستمرة، فبعد قرار إيقاف عرضه من الشركة المنتجة بسبب البرومو، تضامن عدد من النجوم مع صناع المسلسل وطالبوا بضرورة عرضه ومنهم كندة علوش واحمد حلمي وعدد كبير من الفنانين.

كندة علوش تدعم زوجها عمرو يوسف

ونشرت كندة علوش بياناً على حساباتها بمواقع التواصل لدعم زوجها عمرو يوسف في أزمة مسلسله "الملك"، وطلبت من الجمهور التوقف عن مهاجمة المسلسل وانتظار عرضه أولاً، وقالت في البيان:" احنا بنعمل فن عشان نحكي حواديت عشان نسعد الناس ونسليهم ونخليهم يفكروا.. ماتحكمش على الجواب من عنوانه، من حقك تقرا الجواب كله وساعتها تحكم، ولو السوشيال ميديا تحولت لمحكمة فنية من حقها تمنع عرض أو توقف عمل مانعرفش بكرة هتحكم بإيه وممكن تظلم مين".

حملة تضامن من النجوم مع صناع مسلسل "الملك"

وتابعت كندة علوش في بيان التضامن مع صناع مسلسل "الملك":" من حقنا نحلم من حقنا نتخيل من حقنا نغلط من حقك تشوفنا حتى لو هتنتقدنا، ومن حقك برضه ماتتفرجش بس مطلب المنع خسارة وقطع عيش وظلم، وأي فنان بينافس بشرف وأخلاق سيدعم زميله، وإحنا بندعم زمايلنا الشرفاء"، وانضمت كندة علوش إلى عدد من النجوم الذين تفاعلوا مع أزمة مسلسل "الملك" ودافعوا عنه ضد الانتقادات وبدأت الحملة بدفاع شقيقة عمرو يوسف عنه وكذلك زوجة أحمد السقا التي دافعت عن دور ابنها في المسلسل.

وأعاد عدد من النجوم نشر بيان التضامن مع مسلسل "الملك" على صفحاتهم بمواقع التواصل، ودشنوا حملة تحت هاشتاق "اتفرج بعدها نحكم" للمطالبة بعرض المسلسل، ومنهم أحمد السقا وأحمد حلمي ودينا الشربيني وأحمد فهمي وهنا شيحة وأمير كرارة وآيتن عامر وغيرهم من الفنانين.

أزمة مسلسل "الملك أحمس"

وكانت أزمة مسلسل "الملك أحمس" قد بدأت بعد عرض البرومو والذي واجه انتقادات لاذعة بسبب إطلالات الفنانين بالعمل والتي رآها الجمهور غير مناسبة للفترة التاريخية التي يحكي عنها العمل في العصر الفرعوني بالإضافة إلى الأخطاء التاريخية، وهو ما دفع الشركة المنتجة لإيقاف عرض العمل لحين الانتهاء من تصحيح الأخطاء ومراجعة المسلسل، والذي يقوم ببطولة عمرو يوسف وماجد المصري وريم مصطفى وصبا مبارك وعدد من النجوم.