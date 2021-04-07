شيماء سيف تلغي متابعة زوجها وتعليق غامض يثير الشكوك حول انفصالهما

شيماء سيف أثارت التساؤلات اليوم حول انفصالها عن زوجها محمد كارتر، وذلك بعدما فاجأت الجمهور بإلغاء متابعة زوجها على انستقرام ونشر تعليق غامض على حسابها.

شيماء سيف تثير التساؤلات حول انفصالها عن زوجها

وأثارت شيماء سيف حيرة وتساؤلات جمهورها منذ الأمس، وذلك بعد نشرها تعليق غامض على حسابها بانستقرام، ولم توضح سبب تعليقها أو قصدها منه، وهو ما فتح باب الشكوك حول انفصالها عن زوجها، حيث قالت شيماء سيف في تعليقها:"كل شيء نصيب.. الحمد لله على كل حال"، ولم ترد شيماء سيف على تعليقات الجمهور وتساؤلاتهم حول تفسير التعليق الغامض لها.

شيماء سيف تلغي متابعة زوجها على انستقرام

ومما زاد من الشكوك حول انفصال شيماء سيف عن زوجها قيامهما بإلغاء المتابعة على انستقرام، حيث لم يتواجد الثنائي في قائمة المتابعين على حسابيهما بانستقرام، ولم يعلق أيضاً زوج شيماء سيف على الجدل والتساؤلات حول انفصالهما، واكتفى الثنائي بالصمت وعدم التعليق، مع الإبقاء على صورهما معاً على انستقرام، وهو ما جعل البعض يعتقد إنها مجرد خلافات ولم تصل إلى الانفصال.

شيماء سيف تثير الجدل بسبب تعليق غامض

وتخظى شيماء سيف وزوجها بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل، وذلك بسبب خفة ظلهما وتواجدهما الكبير على السوشيال ميديا معاً، بالإضافة إلى ظهورهما معاً في البرامج والمناسبات العامة، وبدأت قصة حب شيماء سيف مع زوجها من خلال عملهما معاً في برنامج "نفسنة"، قبل أن تتطور علاقتهما أثناء عرض مسرحية "اهلا رمضان" مع محمد رمضان، وأعلنا خطبتهما في المسرحية قبل أن يحتفلا بزواجهما منذ عامين.

وعلى الجانب الفني، تستعد الفنانة شيماء سيف للتواجد في موسم رمضان المقبل من خلال مسلسل "عالم موازي" مع دنيا سمير غانم، وهو مسلسل مكون من 15 حلقة وتشارك به الفنانة دلال عبد العزيز وعدد من الفنانين الشباب، وذلك بعد آخر أعمالها هذا العام في مسلسل "في بيتنا روبوت" والذي عرض مؤخراً وكان من بطولة عمرو وهبة وليلى أحمد زاهر وهشام جمال وعدد من الفنانين الشباب.