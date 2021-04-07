أول رد من حلا الترك على الحكم بحبس والدتها منى السابر وتطورات قضيتها ضدها.. بالفيديو

حلا الترك ردت على الجدل المثار حول علاقتها بوالدتها منى السابر، بعد انتصارها القضائي على والدتها والحصول على حكم بحبس والدتها أو الحصول على مبلغ ما يقارب نصف مليون دولار من والدتها.

حلا الترك توجه رسالة للجمهور بعد تطورات قضية والدتها

وعلقت حلا الترك على الجدل المثار حولها بسبب قضية والدتها والتطورات الأخيرة بها،ووجهت رسالة للجمهور من خلال برنامج "ام بي سي ترينيدينغ"، وقالت إنها مؤمنة أن المستقبل سيكون أفضل لها ولأحبائها، وإنها تعطي الاولولية في الفترة الحالية لدراستها في الجامعة، وتجهز لعدة أعمال فنية جديدة في الفترة المقبلة، وأضافت إنها اختارت الصمت في قضية والدتها وتصر على ذلك، لأنها لا تريد الحديث عن أمور عائلية في العلن.

حلا الترك تعلق على أزمتها مع والدتها

وقالت إنها لا شك إنها تحب والدتها وعلاقتها بها مستمرة، وعائلها تأتي دائماً في المرتبة الاولى، والأمور المادية ليست محل خلاف مع والديها، وأن الامور العائلية حول الحضانة وغيرها من الخلافات مكانها في المحكمة، وأشارت إلى إنها قاصر ولا يحق لها قانونياً التدخل في هذه الأمور والخلافات القضائية، واختتمت حلا الترك رسالتها بتوجيه رسالة للجمهور طالبتهم بها بضرورة احترام الحق وعدم الحكم قبل معرفة كل التفاصيل، وقالت إن التنمر له تأثير قاسي عليها.

تفاصيل قضية حلا الترك مع والدتها منى السابر

وكانت منى السابر قد كشفت تفاصيل قضيتها ضد ابنتها حلا الترك في الفترة الأخيرة، وقالت ابنتها اتهمتها بتبديد أموالها على مدار الأعوام الماضية التي كانت فيها طفلة تحت حضاتها، وأضافت إنها صرفت هذه الاموال لتدبير أمورهما اليومية ولاستئجار شقة للسكن، وكشفت في فيديو سابق لها عن مطالبتها بدفع مبلغ 20 ألف دينار أو مواجهة عقوبة الحبس لمدة عام.

وكشفت منى السابر عن شعورها بالطعنة من ابنتها اثناء جلسة المحاكمة فقالت: "خلال استماع القاضي لكلام ابنتي، قالت حلا جملة جعلت قلبي يتفطر عندما قالت أمي خانت الأمانة، أشعر بألم كبير في قلبي أنا أم ومن وقف ضدي دوت الخليج ابنتي، وهذه طعنة في صدري أتت من أقرب الناس لي"، واختتمت حديثها بتوجيه رسالة لابنتها قالت فيها: "حلا بتمنى أن الله يهديك وترجع لأمك وحضنك الدافي وملجئك الآمن، يا حلا ما راح تعرفي قيمتي إلا بعد ما تفقديني.. وطلبي الأخير منك أن تذكري دائمًا أن من دوت الخليج أمك".