تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة انتصار الشراح.. استردت الوعي

انتصار الشراح أقلقت الجمهور في الفترة الأخيرة بسبب تدهور حالتها الصحية ونقلها إلى العناية المركزة، وكشف اليوم عن تطورات جديدة في الحالة الصحية لها بعد استردادها وعيها.

انتصار الشراح تسترد وعيها بعد أيام من دخلها العناية المركزة

وكشفت الإعلامية مي العيدان عن تطورات إيجابية في حالة الفنانة انتصار الشراح الصحية، ونشرت تغريدة لها على تويتر زفت بها أخبار سارة للجمهور:" لله الحمد والشكر تم تحسن حالة الفنانه القديره انتصار الشراح و استردت الوعي وتم رفع جهاز غسيل الكلى من عليها في العناية المركزة وحاليا يقوم الأطباء على ضبط بعض الانزيمات و تستقر حالتها بشكل كافي الله يكتب لها الخروج بإذن الله من العناية المركزة بفضل الله وثم فضل دعائكم".

تطورات الحالة الصحية للفنانة انتصار الشراح

وكانت الاعلامية مي العيدان قد نشرت مؤخراً عبر حسابها على "انستجرام" فيديو قصير تحدثت فيه عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة انتصار الشراح وذلك بعدما نشرت بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي أخبار عن تدهور الحالة الصحية للفنانة الكويتية، لكن مي العيدان نفت ذلك وأكدت أن ما يتم تدواله هو شائعات ووجهت رسالة لمروجيها بضرورة التوقف عن نشر مثل هذه النوعية من الأخبار، فقالت مي العيدان: "يا جماعة لا ترعبون الناس ولا تنشرون الشائعات حتى لا تشعرون محبي وأسرة الفنانة انتصار الشراح بالخوف بسبب أخبار غير حقيقية، فالفنانة الكويتية بخير..".

انتصار الشراح تقلق الجمهور على حالتها الصحية

ونقلت الفنانة انتصار الشراح إلى العناية المركزة في الأيام الماضية إثر إصابتها بتسمم في الدم، بالإضافة إلى معاناتها مع بعض الصعوبات في التنفس، وأقلقت الجمهور على حالتها الصحية قبل أن تستجيب للعلاج مؤخراً، وبدأت أزمة الفنانة انتصار الشراح الصحية في شهر نوفمبر الماضي، بعد نقلها إلى غرفة العناية المركزة في المستشفى الأميري، بعد مضاعفات مرت بها نتيجة إجرائها عملية جراحية لاستئصال تقرحات في الأمعاء، وذلك بعد فترة من شعورها بألم بالمعدة، وخضعت بعده لمنظار لمعرفة السبب لكنها لم تستجب للعلاج الذي وصفه لها الطبيب، الذي قرر بعدها أن تخضع لعملية جراحية نتجت عنها تلك المضاعفات.

و أصيبت الفنانة انتصار الشراح بمضاعفات خطيرة بعد العملية الجراحية وذلك بسبب معاناتها في الأساس من مشاكل في الكلى، إضافة إلى مرض الضغط والسكري، وتحدثت ابنتها مؤخراً عن حالتها الصحية وقالت أن والدتها ما زالت تعاني من آلام ومتاعب رغم مغادرتها المستشفى بعد العملية الجراحية.