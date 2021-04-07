رسالة جديدة من أصالة إلى أنغام بعد عودة علاقتهما والنجوم يحتفلون بتصالحهما

أصالة وجهت رسالة جديدة إلى أنغام، بعد تصالحهما اليوم على مواقع التواصل، وبعد المبادرة التي أطلقتها أصالة بتوجيه رسالة اعتذار إلى أنغام، وقبلت الأخيرة اعتذارها.

أول تواصل بين أنغام وأصالة بعد خلافاتهما

ووجهت الفنانة أصالة رسالة جديدة إلى أنغام في أول تواصل بينهما بعد التصالح على انستقرام، وقالت أصالة في تعليقها على قبول أنغام اعتذارها وعودة علاقتهما:" نفطر سوا برمضان يانغّومة اشتقت لأكلات أمنا وخصوصاً البصارة يانغّومة البصارة"، وذلك تعليقاً على رسالة أنغام الأولى لأصالة رداً على اعتذار الأخيرة، والتي قالت بها:" كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك ان عندك شجاعة الإعتذار وبرغم كل اللي حصل ماقدرش غير اني اقبل اعتذارك وعفا الله عن ما سلف".

النجوم يحتفلون بتصالح أنغام وأصالة

وعبر عدد من النجوم عن سعادتهم بتصالح أصالة وأنغام وإنهاء خلافاتهما، واحتفلوا بهذه المبادرة وعلقوا على رسائل أصالة وأنغام، ومنهم الفنان أحمد حلمي الذي علق قائلاً:" الاعتذار قوة لا يملكها إلا المتواضع وقبول الاعتذار قوة لا يعرفها إلا المتسامح.. مفيش أحلى من الصداقة بين متواضع ومتسامح"، وعلقت الفنانة نادية الجندي:" ربنا يدوم بينكم المحبة يارب"، وعلقت إيمان العاصي:" شيم الكبار"، وعلق فايز السعيد:" الله يصفي النفوس احبكم"، وقالت الفنانة روجينا لأصالة:"انتي كل الأصالة".

تفاصيل صلح أنغام وأصالة بعد عامين من الخلافات

وكانت أصالة قد فاجأت الجمهور اليوم بنشر صورة لأنغام مع أبنائها على حسابها بانستقرام، ووجهت لها رسالة اعتذار وأعلنت رغبتها في التصالح معها، وقالت في رسالتها:" بدون مُقدّمات بدّي قدّم إعتذار للغالية الصّديقة دائماً أنغام عنّ ماصدر منّي وأنا أخطأت التّقدير.. وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبد الرّحمن على اللي صار.. لو شو ماكان ردّ نغّومة أنا بقبل وبقدّر.. وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ماكانت سند لبعض.. كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّة"، قبل ان ترد أنغام وتقبل اعتذارها.

وانتهت بذلك خلافات أصالة وأنغام الشهيرة، والتي استمرت لعامين، وبدأت بعد زواج أنغام من الموزع أحمد إبراهيم في عام 2019، والذي كان متزوجاً من ابنة شقيق طارق العريان طليق اصالة، وهو ما تسبب في غضب أصالة وانحيازها لعائلة زوجها وقتها، وتبادلا التصريحات الهجومية في ذلك الوقت، بعد فترة من صداقتهما العلنية ومشاركتهما في عدة حفلات معاً، وتوقع البعض أن تعود صداقتهما وعلاقتهما بعد طلاق أنغام من أحمد إبراهيم ، وطلاق أصالة من زوجها طارق العريان، وهو ما حدث اليوم برسائلتهما المتبادلة على انستقرام.