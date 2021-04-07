أعلنت الفنانة السعودية المقيمة في الكويت حلا نورة، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها بعد مرور 8 سنوات على زواجهما، مشيرة إلى أن ”خالتها“ هي السبب الرئيس وراء وقوع الطلاق.
وتركت حلا نورة، منشورا عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، قالت فيه: ”أعلن انفصالي بعد زواج سعيد دام 8 سنوات والسبب خالتي ”المكيودة“ والأفاعي اللي معاها دمرولي بيتي“.
وأضافت حلا نورة قائلة: ”الله يوريني فيج عجائب قدرته“، واصفة خالتها تلك بالمجنسة الأردنية.
واستطردت حلا نورة تقول: ”أنا مو عاقة وهالمرة ماراح أسكت عن حقي وبالنهاية كلكم راح تخسرون والله يقويني أخذ حقي من عينكم“.
وفي تعليقها على ذلك المنشور كتبت حلا نورة قائلة: ”الفتنة أشد من القتل حسبي الله ونعم الوكيل محتاجة دعواتكم تكفون لاتنسوني بالدعاء“.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفنانة حلا نورة تعلن انفصالها رسميا بعد 8 سنوات زواج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.