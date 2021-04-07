فيلم ”كباتن الزعتري” يشارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان San Francisco

يشارك الفيلم الوثائقى المصري "كباتن الزعتري" في المسابقة الرسمية لمهرجان San Francisco، والذي ينطلق في الفترة من 9 وحتي 18 أبريل الجاري، وذلك بعدما سبق وشارك في مهرجان "صاندانس السينمائي"، ومثل مصر في المسابقة الرسمية للمهرجان وهو الوحيد من الشرق الأوسط الذي شارك في مهرجان صاندانس.

فيلم "كباتن الزعترى"، حصد سلسلة طويلة من الاشادات وقد تم تصويره على مدار 6 سنوات، إضافة إلى عام كامل للانتهاء من الفيلم بشكل نهائى ليكون إجمالى العمل على الفيلم حوالى 7 سنوات كاملة، والفيلم عبارة عن رحلة تتبع لبطلى العمل "محمود وفوزي"، منذ وقت تصوير الفيلم كمراهقين لديهما حلم احتراف كرة القدم وهما سوريان يعيشان داخل مخيم الزعتري.

يرصد فيلم "كباتن الزعتري" التغير الذى يمر به بطلى الفيلم منذ المراهقة وحتى وصلا إلى عمر 25 عاما، وكيف يسعى الثنائى للوصول إلى حلمهما.

المخرج على العربى بدأ حياته العملية كمخرج يوثق الحروب، وعمل فى عدد من البلدان لتغطية الصراعات على الأرض ومن بينها، ليبيا وسوريا والعراق وكردستان ولكنه تقاعد عام 2013، بعدما شعر بأن ضحايا الحروب ليسوا فقط مجرد أرقام وأن وراء كل ضحية قصة تستحق أن تروى، وهو الدافع الإساسى الذى جعله يتحمس لتقديم فيلم فيلم "كباتن الزعترى"، حيث يظهر رحلة سعى بطلى الفيلم، "محمود وفوزي" لتحقيق حلمهما فى ظروف صعبة.