أحدثهن حلا نورة .. 3 نجمات فاجأن الجمهور بإعلان انفصالهن عن أزواجهن خلال يومين

نورة الرشيدي او كما تطلق على نفسها حلا نورة، انضمت الى زميلتيها شيماء سيف واسما شريف منير اللواتي أعلن انفصالهن عن أزواجهن في اليومين الفائتين، وأرجعت حلا نورة سبب طلاقها بعد زواج استمر لحوالي 8 سنوات بسبب "مكائد خالتها" كما قالت، بينما لم تفصح كل من شيماء واسماء عن اسباب طلاقهما.

حلا نورة تعلن انفصالها عن زوجها

الفنانة السعودية نورة الرشيدي المشهورة باسم حلا نورة فاجأت المتابعين بخبر انفصالها عن زوجها بعد 8 سنوات من زواجهما، وأعلنت ذلك في تدوينة نشرتها على حسابها عبر "إنستغرام" مشيرة الى أن سبب طلاقها يعود الى "مكائد خالتها".

وكتبت نورة الرشيدي في تدوينتها: "أعلن انفصالي بعد زواج سعيد دام 8 سنوات. والسبب من خالتي المكيودة والأفاعي اللي معاها دمرولي بيتي"، وألمحت في تدوينة ثانية الى أن الفتنة سبب طلاقها فتابعت قائلة: "الفتنة أشد من القتل، حسبي الله ونعم الوكيل. محتاجة دعواتكم تكفون لا تنسوني بالدعاء".

وكتبت بعدها :"الله يوريني فيج عجائب قدرته"، واستطردت قائلة: "أنا مو عاقة وهالمرة ماراح أسكت عن حقي وبالنهاية كلكم راح تخسرون والله يقويني أخذ حقي من عينكم".

وأثار اعلان خبر انفصالها جدلا واسعا بين الجمهور الذين تعاطفوا معها وتمنوا بأن يعوضها الله خيراً عن ذلك.

انفصال شيماء سيف وزوجها

الفنانة شيماء سيف صدمت بدورها الجمهور بالتلميح الى انفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر، حيث ألغت شيماء متابعة كارتر عبر انستغرام وحذفت صورها معه، وكتبت بخاصية الاستوري: الحمد لله على كل حال.. كل شيء نصيب".

وإذ لم تعلن شيماء بشكل صريح طلاقها، إلا ان تدوينتها وحذفها للصور مع زوجها فسرهما الجمهور بأنهما اعلان عن انفصالها عنه، ولم تعقب شيماء حتى الآن على الأمر.

شيماء سيف ومحمد كارتر تزوجا في 19 أكتوبر 2018، في حفل ضخم حضره العديد من نجوم الفن، واستمرا خلال زواجهما بنشر الصور الرومانسية وتبادل رسائل الغزل في مناسبات متعددة، ليأتي خبر انفصالهما مساء أمس مفاجئا للجمهور.

انفصال اسما شريف منير وزوجها

مقدمة البرامج أسما شريف منير أعلنت طلاقها ايضا قبل يومين من زوجها الفنان محمود حجازي، بعد عدة شائعات وتكهنات حول انفصالهما في الأيام الأخيرة والتي أكدتها أسما شريف منير في بيانها.

وأكدت أسما شريف منير خبر طلاقها من محمود حجازي عبر حسابها بانستقرام وطالبت البعض بالتوقف عن التساؤلات والشائعات حول انفصالها، ووصفت ما حدث بـ"النصيب"، وقالت:" ياريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف، من غير إشاعات ولا اجتهادات ولا أسئلة.. محصلش نصيب بكل احترام ونقطة.. ربنا يكرمنا إحنا الاثنين بس كده مفيش أي تفاصيل تانية.. بعد اذنكم إحنا كان في بينا عشرة وعيش وملح وأكيد مش هنتكلم في تفاصيل بيتنا".

وجاء تعليق أسما شريف منير على خبر طلاقها بعدما أثارت الشكوك حول الأمر، بسبب طريقة احتفالها بعيد ميلادها قبل ايام قليلة حيث احتفلت بعيد ميلادها برفقه عدد من افراد عائلتها وبغياب زوجها محمود حجازي، ونشرت مقطع فيديو علقت عليه قائلة:"كان ناقص ابويا وأخواتي ولورا بس .. الحمد لله على نعمه العائلة والعوض"، ما جعل المتابعين يفسرون انفصالها عن زوجها حيث لم تذكره في تدوينتها وألمحت الى "العوض"، وترافق ذلك مع الغاء متابعته وحذف صورهما معاً، كذلك قام محمود حجازي بإلغاء متابعة اسما شريف منير.

وكان الثنائي تزوجا في شهر سبتمبر عام 2018 ونشرا جلسة تصوير من اجواء الزفاف على البحر برفقة ابنة الأولى.