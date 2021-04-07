فيديو عبد الله السدحان يتحدث عن ثنائيته المنتظرة مع ناصر القصبي : "ينقصنا النص المناسب"

عبد الله السدحان النجم السعودي الشهير، تحدث عن العمل المنتظر الذي من المقرر أن يعود به للتعاون مجددًا مع النجم ناصر القصبي، وذلك برعاية هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية وسوف يتم عرضه على قناة "mbc".

عبد الله السدحان يكشف عن العائق الوحيد الذي يعطل العمل المنتظر مع ناصر القصبي

عبد الله السدحان كشف في لقاء مع برنامج "MBC Trending" الذي يعرض عبر شاشة mbc 4، أن معظم عناصر العمل المنتظر متكاملة فيما عدا وجود نص مناسب، وأن الأزمة حاليًا لا تتمثل فيه أو في صديقه ناصر القصبي، بل في وجود قصة مناسبة للثنائي.

وأضاف: "قريبا إن شاء الله إذا وُجد النص، المشكلة ليست في أبو راكان أو الإنتاج.. هذا كله متوفر، وكلنا نعرف قدرات أبو راكان وقدرات عبد الله السدحان والقدرات الإنتاجية التي ستُمنح لهذا العمل، لكن يتبقى شيء واحد وهو النص".

عبد الله السدحان يتحدث عن صديقه ناصر القصبي

كذلك تحدث عبد الله السدحان عن مقارنة الثنائية التي قدمها مع ناصر القصبي في المسلسل الشهير "طاش ما طاش" والثنائية التي يقدمها حاليًا مع الفنان يعقوب عبد الله، في المسلسل الذي يواصل تصويره "شليوي ناش" من أجل عرضه في شهر رمضان المقبل، وأكد أن المقارنة ليست في محلها نهائيًا.

وتابع السدحان: "اللي بيني وبين ناصر القصبي كان حوالي تلاتين سنة تاريخ.. تاريخ ليس من خلال النص فقط، ولكن من خلال المنزل والرحلات السفر والقصص، وإحنا كبرنا وتغيرت بعض المفاهيم والأمور ووصلنا لمرحلة من النضج.. فمن الظلم أن نقول أن ثنائيتي مع يعقوب تقارن مع أبو راكان.. لا يمكن".

أحدث أعمال عبد الله السدحان

الجدير بالذكر أن عبد الله السدحان قد نشر مؤخرًا عبر حسابه على "انستجرام" البرومو الدعائي الأول لمسلسل "شليوي ناش" الذي يشارك في بطولته مع مجموعة كبيرة من نجوم الخليج ومقرر عرضه في شهر رمضان، وسيطرت حالة من الغموض على أحداث البرومو الذي كشف عن حالة القهر التي يمر بها يعقوب عبد الله بعدما يرفض عمه زواجه من ابنته ويهينه، في وقت يعيش عبد الله السدحان أحلام يرغب في تحقيقها ويتفق مع يعقوب على بداية رحلة إلى مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، ليبدأ الثنائي هذه الرحلة بواسطة سيارتهما القديمة.

مسلسل "شليوي ناش" يشارك في بطولته بجانب عبد الله السدحان ويعقوب عبد الله، كل من لطيفة المجرن، ومرام البلوشي، وعبد الإمام عبد الله، وشهد سليمان، وفوزي القاضي، ومحمد العجيمي، وعبدالمحسن القفاص، وحصة النبهان، وغدير زايد، والعمل من تأليف عبدالله السعد، وإخراج عيسى ذياب.