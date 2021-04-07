درة عن رأي الجمهور في الأعمال الفنية: "ليه يحكم أساسًا؟ اللي ما يعجبوش ما يتفرجش"

درة النجمة التونسية كانت من بين النجوم الذين شاركوا في حملة التضامن مع صناع مسلسل "الملك.. كفاح طيبة" للفنان عمرو يوسف، بعد إعلان الشركة المنتجة إيقاف عرضه بسبب الأخطاء التي ظهرت في برومو المسلسل ونالت انتقادات واسعة.

درة تتضامن مع صناع مسلسل "الملك" وتطالب بعرض العمل

وحرص عدد كبير من نجوم الفن بالأمس على مساندة صديقهم والمطالبة بعرض المسلسل في رمضان 2021 كما كان مقررًا له من قبل، حيث نشروا بيانًا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "نتفرج وبعدين نحكم" والتوقف عن مهاجمة العمل وانتظار عرضه ثم إبداء الرأي فيه.

رأي درة في أزمة مسلسل "الملك" يثير الجدل بين الجمهور

وبالرغم من أن الفنانة درة لم تنشر بيان التضامن عبر حساباتها الرسمية مباشرة إلا أنها حرصت على إبداء رأيها في الأمر من خلال تعليقها على التدوينة التي نشرها الفنان شريف رمزي عبر حسابه على انستجرام، والتي أيّد أيضًا من خلالها فكرة عرض المسلسل.

وقالت درة في تعليقها: "ليه نحكم أساسًا؟ المفروض اللي يعجبه عمل يتفرج عليه واللي ما يعجبوش مايتفرجش ويختار عمل ثاني يتفرج عليه وخلاص"، وهو التعليق الذي أثار الجدل بين المتابعين.

أحدث أعمال درة

كذلك كان من بين المشاركين في حملة التضامن مع صناع مسلسل "الملك" لعمرو يوسف، كل من كندة علوش وأحمد السقا وأحمد حلمي ودينا الشربيني وأحمد فهمي وهنا شيحة وأمير كرارة وآيتن عامر وياسمين عبد العزيز وغيرهم من الفنانين.

في سياق آخر، تشارك الفنانة درة في سباق دراما رمضان 2021 بمسلسل "بين السما والأرض" مع الفنان هاني سلامة ومجموعة كبيرة من النجوم من بينهم يسرا اللوزي، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغني، محمود الليثي، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجي.

ويواصل أبطال المسلسل الذي يدور في إطار 15 حلقة فقط؛ الترويج له بنشر صور وفيديوهات جديدة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي