شقيقة روبي غاضبة وتعلق على أنباء إصابتهما بفيروس كورونا

روبي النجمة المصرية كانت قد أقلقت الجمهور على حالتها الصحية خلال الساعات الماضية بعد انتشار أنباء عن إصابتها بفيروس كورونا وخضوعها للعزل المنزلي، رغم أنها لم تعلق على الأمر حتى الآن.

كوكي تعلق على أنباء إصابة شقيقتها روبي بفيروس كورونا

إلا أن الفنانة مريهان مجدي الشهيرة بـ"كوكي"، شقيقة روبي حرصت على التعليق على ما تم تداوله بالأمس، ونفت إصابتها أو إصابة شقيقتها بفيروس كورونا، كما عبرت عن استيائها من انتشار مثل تلك الأنباء غير الصحيحة والتسبب في حالة القلق التي أصابت جمهور روبي.

شقيقة روبي مستاءة من الشائعات

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كوكي كتبت عبر حسابها على فيسبوك: "الحمد لله أنا وروبي ماعندناش كورونا واحنا كويسين الحمد لله.. ماعرفش الصراحة مين من مصلحته يطلع إشاعة زي دي"، ولاقت تدوينة كوكي تفاعلًا كبيرًا من قبل جمهورها الذين تمنوا دوام الصحة والعافية لها ولشقيقتها روبي وأسرتهما.

الجدير بالذكر أن روبي تصدرت محركات البحث خلال الأيام القليلة الماضية تزامنًا مع طرح ألبومها الجديد "حتة تانية" الذي تعود به للغناء بعد ما يقرب من 20 عامًا، كما حرصت على الاحتفال بالألبوم الجديد من خلال إحياء حفل غنائي تحت سفح الأهرامات بمصر.

وقدمت روبي خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها الشهيرة منها "انت عارف ليه"، "ليه بيداري كدا"، بالإضافة إلى أغنية ألبومها الجديد "حتة تانية"، ونشرت الفنانة المصرية روبي عبر انستجرام، مجموعة صور من الحفل، وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور الذين عبروا عن سعادتهم لعودتها للغناء مجددًا، كذلك انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة، ظهرت فيه روبي وهي ترقص على أنغام أغنيتها الشهيرة "ليه بيداري كدا".

أحدث نشاطات روبي الفنية

روبي أيضًا بدأت مؤخرًا تصوير مسلسل "شقة 6" وهو عمل درامي مشوق يسعى الأبطال خلال أحداثه عن كشف لغز شقة تحمل رقم 6، ويشارك في بطولته بجانب روبي كل من أحمد حاتم وهاني عادل وصلاح عبد الله ومحمود البزاوي ورحاب الجمل وهيا فياض وحمزة العيلي وملك قورة وآخرين، ومن سيناريو وحوار رفيق القاضي وسعاد القاضي ومحمود وحيد ونبيل شعيب ومن إنتاج شركة بي برودكشن وإخراج محمود كامل وكان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2021، إلا أنه تم تأجيل عرضه.