دورة برامجية حافلة يقدمها تلفزيون سلطنة عمان فـي رمضان بين مسلسلات وبرامج دينية وأخرى منوعة ومسابقات

في ثقافة وفنون 7 أبريل,2021

مسقط ـ «الوطن»:

يضم الموسم الرمضاني هذا العام عبر تلفزيون سلطنة عمان باقة متنوعة من المسلسلات والبرامج المتنوعة منها الجديد ومنها المتواصل، ومع توقف الإنتاج الدرامي المحلي بسبب الجائحة عوضّ التلفزيون هذا الغياب بمسلسلات خليجية وعربية أبرزها مسلسل (بيت الذل) الذي يتناول موضوعات اجتماعية وانسانية في اطار اجتماعي شيق، والمسلسل العربي (الطاووس) الذي تدور قصته حول شخصية محام مخضرم يكتشف جريمة كبيرة تهز الرأى العام، ويحاول كشف غموضها والأشخاص الذين قاموا بارتكابها وتنشأ الحبكة الدرامية بتعرض المحامي للعديد من العوائق والمشكلات من وراء كشف هذه الجريمة في قالب درامي شيق، وهو من بطولة النجم السوري جمال سليمان. كما يبث التلفزيون المسلسل الخليجي الكوميدي (يا ما كان.. كان) الذي يتناول في حلقات متصلة منفصلة، قصصا مختلفة من المجتمع العربي والخليجي، بقالب كوميدي مشوق وبمشاركة نخبة من نجوم الكوميديا الكويتيين ابرزهم عبدالناصر درويش وأحمد العونان. إضافة إلى ذلك سيبث التلفزيون المسلسل البدوي (صقار) والذي تدور أحداثه في مضارب البادية بين قيمها وبنية مجتمعها وبيئتها، وسط أحداث درامية مشوَقة بين الحب والغدر والثأر، والذكاء والمكر، في مقابل الفروسية، والمسلسل من بطولة النجم رشيد عساف. كما ستضم الدورة البرامجية المسلسل الورقي (ماركو بولو) والذي يتحدث هذا العمل عن الرحالة “ ماركو بولو “ حول رحلاته ومغامراته في منطقة آسيا، وعودته إلى البندقية من الصين. إضافة إلى المسلسل الورقي (قنـديـل الحكـايـات) والذي تدور أحداثه في إطار درامي مشوق حول تاريخ العرب في مختلف العصور، ويسرد شخصيات عربية أثَرت في التاريخ والنهضة العربية وتأثر بها الغرب، ويركز على تنمية القيم العربية الأصيلة، كالصدق والكرم والوفاء والشجاعة والفطنة.

البرامج المنوعة

وستضم الدورة البرامجية مجموعة من البرامج منها برنامج (مع الناس) وهو تطواف في عدد من البيئات العمانية مدعم بلقاءات من كل بيئة ويتم تقديم هذا العمل في قالب خفيف بين اللقاء ونشر المعرفة، ويشمل الأماكن العامة والأسواق القديمة والسواحل وغيرها.

كما سيضم السباق الرمضاني التلفزيوني برنامج (في رحاب القرآن) وهو برنامج يختص بأساليب تدوين القرآن الكريم، ومراحل التدوين التي مر بها المصحف الشريف حتى وصل إلى عصرنا الحالي، إضافة إلى برنامج (آية ومعنى) الذي يقترب عبر مجموعة من المتحدثين من حياة المسلم اليومية في علاقته مع الخالق والخلق، حيث يقدم البرنامج موضوعات مختلفة تدرس جوانب شخصية ومجتمعية في روح رمضانية ثرية.

كما يتواصل برنامج (سؤال أهل الذكر) في الموسم الرمضاني وهو برنامج تثقيف وإرشاد وإفتاء – مباشر- يجيب على أسئلة واستفسارات الجمهور الفقهية والحياتية، كما يتناول عدداً من الموضوعات المعاصرة التي تهم المجتمع المسلم في حياته وسلوكه ودينه ودنياه.

وضمن البرامج الاخرى يقدم التلفزيون برنامج (ترياق) وهو برنامج صحي “يومي” يتناول موضوعات صحية تهم الفرد والمجتمع، عبر مشاركة مختصين وأطباء يقدمون المعلومة الصحية الدقيقة وموضوعات التغذية السليمة، بأسلوب علمي مفيد، البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن سالم البادي.

كما سيعرض التلفزيون برنامج (عوافي) وهو برنامج يقدم وصفات لمختلف المأكولات بشكل يومي، وكيفية إعداد أطباق متنوعة ووجبات أخرى خفيفة ونصائح متعلقة بعالم الطبخ.

وضمن برامج المسابقات يعود المذيع حسن الملا مع برنامج المسابقات (الباب) وهو برنامج يومي تفاعلي للكبار في موسمه الثاني ويقدم على شكل مسابقة تهتم بنشر المعرفة والثقافة، ويستقبل البرنامج اتصالات المتسابقين للفوز بجوائز المسابقة على هيئة ثلاث مراحل يركز على كسب المعلومة، وأجواء التشويق في انتقال المتسابق في ثلاث مراحل.

اما برنامج مسابقات الأطفال (المصباح) فيتواصل للموسم الثاني ويطرح المعلومة والترفيه معاً لفئة الأطفال بأسلوب علمي، ويركز على طرح مجموعة من الأسئلة استناداً إلى القصص التي يرويها العم مصباح، والعمة نصوحة والبرنامج يقدم جوائز تشجيعية للأطفال. ومن البرامج الجديدة برنامج (مـن الأوبرا) وهي سهرة تلفزيونية رمضانية يومية تستضيف عدداً من الشخصيات في موضوعات مختلفة، وتستعرض الأحداث اليومية في شتى المجالات بما فيها متابعة مستجدات جائحة كورونا في السلطنة.

كما يغطي برنامج (مكــان وأثــر) أماكن متعددة في السلطنة مع سرد حكايات من التراث العماني وأصالة الأنسان العماني والتاريخ الذي يفوح من جنبات الطرق والحارات والمعالم الحضارية في سرد تاريخي. كما سيتجول برنامج (دربك خضر) في رحلة بسيارة تحمل طابعاً قديماً مرتبطاً بالذاكرة الفنية، ويتجول في عدد من المحافظات ويستضيف شخصيات عمانية من الرواة والشعراء والحفظة للحديث عن الحكايات القديمة وقصص وشخصيات أثرت الجانب الفني والأدب الشعبي، وهو من إعداد وتقديم سالم بن سلطان السعدي.

من البرامج الأخرى برنامج (من يومك) ويتناول الحياة اليومية لمواطن في عدة مهن وحرف ووظائف منذ بداية يومه وحتى ختامها، بأسلوب محفز للعمل والإبداع والإنتاجية.