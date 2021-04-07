بعدما بلغت ثروته 6.6 مليار دولار ووسط طلاقة من نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، يروي كاني ويست قصته بطريقته الخاصة في فيلم وثائقي جديد يعرض 21 عام من حياة مغني البوب، حيث أفاد موقع Billboard.com أن النجم باع الفيلم بأكثر من 30 مليون دولار لعرضه امام الجمهور.
وحسب التقرير يصور الفيلم منذ أواخر التسعينيات، وسيشمل السنوات الأولى من مسيرة مغني الراب في شيكاغو ، ووفاة والدته دوندا ويست ، ودخوله في صناعة الأزياء ، وخوضه الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
من المقرر أن يتم عرض الفيلم الوثائقي الذي لم يحمل عنوانًا حتي الان في وقت لاحق من هذا العام.
و في الشهر الماضي ، ذكرت وكالة بلومبرج أن ثروة ويست تساوي الآن 6.6 مليار دولار بفضل علامته التجارية الضخمة الناجحة Yeezy، وذلك بعدما قدمت طلب طلاق في فبراير بعد سبع سنوات من الزواج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كاني ويست يبيع فيلم وثائقى عن حياته بـ30 مليون دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.