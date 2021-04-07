ديانا حداد تكشف حقيقة توتر علاقتها مع نجوى كرم وتتعرض لهجوم شديد ..بالفيديو

ديانا حداد حلت ضيفة على برنامج "كاربول كاريوكي" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني وسام بريدي، وتطرقت الى العديد من المواضيع الحياتية المختلفة، وتوقفت ايضا عند الأخبار التي تتحدث عن العلاقة المتوترة بينها وبين زميلتها نجوى كرم إلا ان تصريحها أثار هجوما حادا عليها من قبل جمهور شمس الأغنية اللبنانية.

ديانا حداد وعلاقتها مع نجوى كرم

الفنانة اللبنانية ديانا حداد ردت خلال حلقة "كاربول كاريوكي" بالعربي، على سؤال حول حقيقة توتر العلاقة بينها وبين الفنانة اللبنانية نجوى كرم، فنفت هذا الأمر تماماً، مشيرةً إلى أنها إلتقت بنجوى كرم منذ فترة واصفةً أياها بالفنانة الكبيرة.

ديانا حداد ولدى سؤالها عن أكثر أغنية تحبها لنجوى كرم فاجأت الجمهور بتصريحها قائلة :""مش حافظة ولا غنية لنجوى كرم"، ما جعل جمهور نجوى كرم يشنون عليها هجوماً حادا معتبرين بأن إجابة ديانا حداد مستفزة، وذكروها بأنها غنّت سابقا لنجوى كرم العديد من الاغنيات لها.

ديانا حداد ترفض الزواج مجدداً

على صعيد شخصي، أكدت ديانا حداد عدم نيتها الارتباط أو الزواج مجدداً، مبررة ذلك بأنها مرتاحة حالياً وقرارها بعدم الارتباط يشعرها بحرية مطلقة.

كما تحدثت ديانا حداد عن حبها لتناول الطعام منذ الصغر ومعاناتها من السمنة ما عرضها للتنمر من جانب أشقائها خلال مرحلة طفولتها، لافتة الى أنهم كانوا يطلقون عليها لقب "البطة".

ديانا حداد وخلال البرنامج تلقت اتصالاً هاتفيا من ابنتها صوفي والتي كشفت عنها سر حبها للطعام، وبأنها تتناول طعامهم المخصص لهم.

ديانا حداد ورغبتها بديو مع محمد رمضان

ديانا حداد اعربت عن رغبتها خلال الحلقة، التعاون مع الفنان المصري محمد رمضان، من خلال ديو غنائي يجمعهما، لافتة الى أنها لن تمانع في حال جرى اتفاق بينهما على ذلك.