وزيرة الثقافة تلتقى محافظ شمال سيناء بالعريش

عبد الدايم : مشروعات إبداعية فى أرض الفيروز لترسيخ الهوية ونشر التنوير وصون التراث السيناوى بمختلف مفرداته التقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ونائبه اللواء هشام الخولى بمدينة العريش والدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصرية وعددا من اعضاء مجلس النوواب بالمحافظة لبحث سبل تنفيذ وتكثيف انشطة وفعاليات فكرية وفنية متنوعة بالمحافظة خلال الفترة المقبلة . قالت عبد الدايم ان الابداع يلعب دورا هاما فى تنمية الوعى والادراك لمواجهة التعصب والتطرف وتطوير المجتمع وبناء الانسان ، واشارت انه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المشروعات الثقافية والفنية الهادفة الى نشر التنوير وترسيخ الهوية بين ابناء ارض الفيروز خاصة الاجيال الجديدة وصون التراث السيناوى بمختلف عناصره ومفرداته الى جانب تحقيق مبدأ العدالة الثقافية فى ارجاء المحافظة ، بالاضافة الى تنفيذ استراتيجية اكتشاف الموهوبين والنابغين في كافة المجالات الفنية والأدبية واتاحة الفرصة لهم للتعبير عن احلامهم وطموحاتهم . من جانبه ثمن محافظ شمال سيناء جهود الثقافة الملموسة فى مختلف انحاء مصر واكد تقديم كافة اشكال الدعم للحركة الفكرية والفنية بالمحافظة ايمانا بدور القوى الناعمة فى تحقيق التنمية الشاملة باعتبارها احدى اهم قاطراتها .

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