قصة عشق.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 53 الثالثة والخمسون مترجمة

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تحاول مالهون الوصول إلى توغاي فيطعنها ولا يميتها، فتحاول مرة أخرى الذهاب لنيكولا ليسلمها توغاي فتقع أسيرة، ويطلبوا من عثمان تيكفور الذي أسره مقابلها، لكن توغاي يقتله وقت التسليم ويتعقد الأمر.
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