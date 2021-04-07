رابط قصة عشق مسلسل قيامة عثمان الحلقة 53 كاملة مترجمة للعربية HD...

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 53، قد تم تصويره في تركيا بمدينه إسطنبول، وقد تم بث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 53 أول مره في العشرين من شهر نوفمبر سنه 2019، وقام المنتج محمد بوزداغ بانتاج مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 53 وقام متين جوناى بالإخراج مسلسل المؤسس عثمان.
في الحلقة 53 من مسلسل المؤسس عثمان يعلم عثمان بخيانة عمه فيقرر قتله نصرة للمظلوم والشهداء الذين تسبب في قتلهم، فيهرب دويندار إلى نيكولا ليحتمي به، ويذهب غوندوز ليأخذه من نيكولا فيرفض فيهدده غوندوز ويقول له أن يوم قتله سيكون عيد لهم.
تبث قناة ATV التركية مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 53، العرض المباشر لحلقة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 53 كل يوم أربعاء الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ، ويعرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 53 الساعة الثامنة بتوقيت السعودية.
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