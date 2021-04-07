رامز جلال يرفع الستار عن اسم برنامج المقالب الذي سيعرض في رمضان 

كشف الفنان المصري رامز جلال، عن اسم برنامجه للمقالب، الذي تقرر أن يقدمه في شهر رمضان المرتقب 2021.
ونشر رامز جلال إعلانا جديدا خاصا ببرنامجه عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" معلنا اسم برنامجه "رامز عقله طار".
وظهر رامز جلال في صورة البوستر وهو بشعر أحمر، ويرتدي خواتم في يده تحمل حروف اسمه، وأمسك بيده الثانية "فانوسًا" باعتباره مرتبطًا بمناسبة شهر رمضان، بينما يظهر على البوستر رجل يقع من مكان مرتفع، وذلك لرفع منسوب التشويق لدى الجمهور بشأن فكرة البرنامج.
وكتب رامز جلال تعليقا على البوستر قائلا: "بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتممها علي خير ويكملها بالستر( #رامزعقله طار ) على MBC مصر إن شاء الله".
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