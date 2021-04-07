فيديو هند البلوشي ترد بقسوة على المشككين في ارتباطها بالفنان علي يوسف: "أتحداه ينكر زواجنا"

هند البلوشي مازالت أزمة زواجها مع الفنان العراقي علي يوسف، محل اهتمام الجمهور، حيث حرصت خلال الفترة الماضية على الدخول في مناقشات مع المتابعين، والدفاع عن زواجها من الفنان العراقي خاصة وأنها باتت الزوجة الثانية له.

هند البلوشي تتحدى علي يوسف

هند البلوشي الفنانة الكويتية خرجت قبل ساعات في فيديو جديد لترد على كل المشككين في زواجها من علي يوسف، وأكدت أنها تزوجته بالفعل منذ فترة على سنة الله ورسوله، كما تحدته بأن يخرج وينكر حقيقة زواجه منها.

وأكدت هند البلوشي أن الجمهور لن يستفيد شيء سواء أعلن علي يوسف زواجه منها أو لا، لافتة إلى أنها قد تكون أعلنت زواجها لظروف خاصة بها، وأن البيوت أسرار ولا شأن لأحد بها، مضيفة أنها من الممكن أن تكون تسرعت في إعلان الخبر وأخطأت في توقيته، مشددة على أن هذا أيضًا شيء يخصها دوت الخليج وزوجها وعائلتها فقط.

هند البلوشي ترد على المشككين في زواجها من علي يوسف

وشددت هند البلوشي أن الشرع يحلل للرجل الزواج من 4 نساء، وأن أي زوج يتزوج زوجة ثانية يكون بسبب عدم ارتياحه في زواجه الأول، ولفتت إلى أن المرأة التي تحب زوجها سوف تصبر عليه وأنها أصيلة وسوف تفعل ذلك، كما أنها ليست أول امرأة تتزوج من رجل متزوج، وأنها إذا وصفها أحد فيما بعد بأنها تسببت في خطف علي يوسف من زوجته الأولى سوف تقاضيه، بحسب قولها.

أزمة بسبب قصة زواج علي يوسف وهند البلوشي

وكان علي يوسف قد نشر صورة مؤخرًا عبر حسابه على انستجرام، وأثار تعليقه الجدل بين متابعيه، خاصة وأنه تزامن مع تصريحات زوجته زهراء البصري وتأكيدها على قوة علاقتهما وثقتهما المتبادلة، ثم تعليق هند البلوشي وإصرارها على أنها لن تبرر أفعالها لأحد وأن ما يتردد عنها مجرد سخافات؛ حيث قال علي يوسف بعد تلك التصريحات: "انا اقول كافي واتوقع صار الوقت اللي لازم تنتهي به كل هالفوضى".

تصريحات علي يوسف لاقت تفاعلا كبيرا من متابعيه الذين اعتبروا أنه يصف تصرفات هند البلوشي بالفوضى وطالبوها بالتعليق على الأمر، وهو ما جعلها تظهر في مقطع فيديو وتؤكد أنها لن تتحدث حاليًا عن هذا الموضوع لكنها ستنتظر قليلًا لتكشف كل التفاصيل الجديدة، كما ألمحت إلى تعليق علي يوسف وهددت قائلة: "أنا اللي رح أنهي الفوضى".