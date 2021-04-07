فيديو محمد رمضان يلقي الأموال في الماء بعد إلزامه بدفع 6 مليون جنيه للطيار الموقوف

محمد رمضان واجه اليوم حكم من المحكمة يلزمه بدفع تعويض مالي يقدر بـ6 مليون جنيه للطيار أشرف أبو اليسر، وذلك بعد إيقاف الأخير عن العمل بسبب أزمة الفيديو الشهيرة داخل الطائرة.

إلزام محمد رمضان بتعويض 6 مليون جنيه للطيار الموقوف

وأصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكماً اليوم ضد محمد رمضان بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر، بمبلغ 6 مليون جنيه وذلك عن الأضرار التى لحقت به بسبب نشر محمد رمضان صورة وهو على متن طائرة يقودها أبو اليسر، واتهمت المحكمة محمد رمضان باستغلال صورة الطائرة وأبو اليسر في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة، واعتبرت ذلك مشهد استعراضى فى قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية بالطيار والذي صدر بحقه وقتها قرار بمنعه من مزاولة المهنة.

رد فعل غريب من محمد رمضان بعد حكم تعويضه للطيار الموقوف

وتجاهل محمد رمضان التعليق مباشرة على الحكم الجديد ضده في قضية الطيار الموقوف، ولكنه نشر فيديو ظهر به وهو يقوم بتصرف غريب، واعتبره الجمهور رداً غير مباشر منه على الحكم، حيث ظهر محمد رمضان وهو مستلقي داخل حمام السباحة وهو يلقي الأموال في الماء، وهو ما أثار الجدل بين الجمهور وتعرض بسببه لانتقادات واتهمه البعض بالقيام برد فعل استفزازي في القضية، بإشارته غير المباشرة إلى عدم اهتمامه بدفع التعويض والأموال للطيار الموقوف.

محمد رمضان يروج لمسلسله الجديد "موسى"

ويأتي الحكم في قضية الطيار الموقوف، بعد اندلاع الأزمة في العام الماضي بسبب نشر رمضان فيديو داخل غرفة قيادة الطائرة، وهو ما تسبب في أزمة للطيار، والذي اتهم رمضان بتعمد إلحاق الضرر به، وذلك بعد إيقافه عن العمل، وطالب بتعويض قدره 25 مليون جنيه، قبل ان يصدر حكم أولي في القضية بحبس رمضان لمدة عام، ويصدر حكم جديد اليوم بإلزامه بدفع تعويض قدره 6 مليون جنيه.

وعلى الجانب الفني، بدأ محمد رمضان العد التنازلي لعرض مسلسله الجديد "موسى" في موسم رمضان، وكشف عن استعانته بالمطرب أحمد سعد في غناء أغاني العمل، والذي يشارك به مجموعة من النجوم وعلى رأسهم سمية الخشاب ورياض الخولي وسيد رجب وصبري فواز ومنذر رياحنة وغيرهم، وتدور قصته في فترة الأربعينيات في صعيد مصر.