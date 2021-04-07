"رامز عقله طار".. رامز جلال يكشف أخيراً اسم برنامج مقالبه الجديد في رمضان 2021

"رامز عقله طار" هو الإسم الذي استقر عليه رامز جلال ليكون عنوان برنامج مقالبه الجديد في رمضان 2021، ونشر رامز جلال البوستر الرسمي للبرنامج وكشف عنوانه وشوق الجمهور له قبل أيام من إنطلاق الموسم.

رامز جلال يكشف البوستر الرسمي لبرنامج "رامز عقله طار"

وكشف الفنان رامز جلال أخيراً عن إسم برنامج مقالبه الجديد في موسم رمضان 2021، ونشر البوستر الرسمي للبرنامج والذي يأتي بعنوان "رامز عقله طار"، وذلك بعد عدة تكهنات حول إسم البرنامج في الفترة الأخيرة، بسب حالة الغموض حوله، ومن بينها إسم "رامز مريض نفسي"، قبل أن يكشف رامز أخيراً عن عنوان البرنامج والبوستر الرسمي له اليوم، وعلق على صورة البوستر بعدة أدعية.

رامز جلال يشوق الجمهور لبرنامجه "رامز عقله طار"

وشوق الفنان رامز جلال الجمهور لبرنامج مقالبه الجديد "رامز عقله طار"، من خلال نشر بوستر البرنامج الرسمي، وكشف به اللوك الغريب الذي اعتمده في البرنامج، وظهر بشعر باللون الأحمر، وهو ما كشفت عنه التسريبات من البرنامج مؤخراً، ولاقى بوستر البرنامج تفاعلا كبيرا من الجمهور بسبب اللوك الغريب والجديد لرامز جلال في البرنامج بالإضافة إلى تشويقه الجمهور له وكشفه عن إسم البرنامج ، وهو ما أثار التكهنات حول طبيعة المقالب التي أعدها رامز هذا العام.

تفاصيل مقالب رامز جلال في "رامز عقله طار"

ويأتي برنامج رامز جلال برعاية الهيئة العامة للترفيه، وصور مقالبه هذا العام بأحد الفنادق بالسعودية، وتداول الجمهور مؤخراً فيديو من كواليس التصوير وكشف مصور الفيديو عن اللوك الذي سيظهر به رامز جلال في رمضان باعتماده اللون الأحمر لشعره، بعد ظهوره في رمضان الماضي بشعر باللون الأزرق، وظهر رامز جلال في الفيديو وهو يسير مع فريق تصوير البرنامج في الفندق، وظهر في فيديو آخر وهو يصور مقدمة الحلقات في نفس الفندق أيضاً.

وسربت في الفترة الأخيرة بعض الأسماء المشاركة في برنامج رامز جلال الجديد، وتداول الجمهور القائمة الأولية لضحايا رامز جلال ومن بينهم عدد من نجوم الكرة والفن مثل اللاعبين محمد مجدي قفشة ومحمد هاني، ومروان محسن ومحمود جنش وأشرف بن شرقي وفرجاني ساسي، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن مثل أحمد سعد وويزو وسمية الخشاب وعدد من نجوم المهرجانات.