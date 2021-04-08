برنامج رامز جلال "رامز عقله طار" رمضان 2021 تريند على توتير بعد ساعات من طرح البوستر

برنامج رامز جلال "رامز عقله طار" في موسم رمضان 2021 تصدر تريند توتير بعد ساعات من طرح البوستر على مواقع التواصل، واحتفل رامز جلال بتصدر البرنامج لتويتر وشوق الجمهور قبل أسبوع من عرضه.

"رامز عقله طار" يتصدر تريند تويتر

وتصدر إسم برنامج رامز جلال الجديد "رامز عقله طار" في موسم رمضان 2021 تريند موقع "تويتر" بعد ساعات من طرح البوستر، والذي كشف به رامز جلال عن عنوان البرنامج، وتصدر الهاشتاق باسم البرنامج موقع تويتر بعد تفاعل الجمهور معه، وتلقى رامز جلال التهاني من الجمهور وزملائه على البرنامج، بالإضافة إلى تفاعل الجمهور مع لوك رامز جلال في البرنامج، والتكهنات حول طبيعة المقالب.

رامز جلال يكشف عن بوستر "رامز عقله طار"

واحتفل رامز جلال بتصدر إسم برنامج "رامز عقله طار" لموقع تويتر، ونشر تغريدة كشف بها عن تصدره للتريند وعلق:" بسم الله ماشاء الله لا قوه الا بالله اللهم لك الحمد حتي ترضي ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا.. تريند رقم ١ على تويتر وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

وشوق الفنان رامز جلال الجمهور لبرنامج مقالبه الجديد "رامز عقله طار"، من خلال نشر بوستر البرنامج الرسمي، وكشف به اللوك الغريب الذي اعتمده في البرنامج، وظهر بشعر باللون الأحمر، وهو ما كشفت عنه التسريبات من البرنامج مؤخراً، ولاقى بوستر البرنامج تفاعلا كبيرا من الجمهور بسبب اللوك الغريب والجديد لرامز جلال في البرنامج بالإضافة إلى تشويقه الجمهور له وكشفه عن إسم البرنامج، وهو ما أثار التكهنات حول طبيعة المقالب التي أعدها رامز هذا العام.

تفاصيل مقالب رامز جلال في "رامز عقله طار"

ويأتي برنامج رامز جلال برعاية الهيئة العامة للترفيه، وصور مقالبه هذا العام بأحد الفنادق بالسعودية، وسربت في الفترة الأخيرة بعض الأسماء المشاركة في برنامج رامز جلال الجديد، وتداول الجمهور القائمة الأولية لضحايا رامز جلال ومن بينهم عدد من نجوم الكرة والفن مثل اللاعبين محمد مجدي قفشة ومحمد هاني، ومروان محسن ومحمود جنش وأشرف بن شرقي وفرجاني ساسي، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن مثل أحمد سعد وويزو وسمية الخشاب وعدد من نجوم المهرجانات.